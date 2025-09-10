Dos sondeos diferentes hechos públicos este miércoles dan al candidato izquierdista Zohran Mamdani una gran ventaja sobre todos sus rivales de cara a las elecciones de noviembre que decidirán quién será el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York.

Una primer encuesta, de Siena y el diario The New York Times, da a Mamdani un porcentaje de voto del 46 %, seguido de lejos por el exgobernador Andrew Cuomo (24 %), el republicano Curtis Sliwa (15 %) y el alcalde actual, Eric Adams (9 %).

En una eventual elección entre solo dos nombres -si Sliwa y Adams retiraran su candidatura-, la ventaja se reduce, pero igualmente Mamdani lidera el sondeo con un 48 % de intención de voto frente al 44 % que lograría Cuomo.

En cuanto al segundo sondeo, de Emerson College/PIX 11/The Hill, se repiten las mismas tendencias con matices: 43 % para Mamdani, 28 % para Cuomo, 10 % para Sliwa y solo 7 % para Adams.

Esta segunda encuesta también planteó la posibilidad de una elección con solo dos candidatos, repitiéndose el mismo resultado: en este caso, Mamdani lograría un 47 % frente al 40 % de Cuomo.

Estas dos consultas suponen así una presión adicional sobre los candidatos peor situados, Sliwa y Adams, pero no del mismo modo: mientras que Sliwa apela a un electorado republicano, Adams, quien se presenta como independiente, cosecha sus votos dentro del electorado demócrata que se encuentra muy dividido en Nueva York, un feudo histórico del Partido Demócrata.

En realidad, Adams y Cuomo (ambos mayores de 60 años) representan ambos al ala derecha del partido Demócrata y al ‘establishment’ o élite política de la ciudad, con fuertes vínculos tanto entre empresarios como entre los sindicatos tradicionales, dos sectores temerosos de las propuestas socialdemócratas de Mamdani (33 años) tachado de “comunista” o de “radical” por sus rivales y ampliamente popular entre el electorado más joven.

La semana pasada se conoció que el entorno del presidente Donald Trump ha ofrecido a Eric Adams y a Curtis Sliwa cargos importantes (en el caso de Adams, la embajada de Arabia Saudí) si se avienen a retirar sus candidaturas y favorecer así al candidato Cuomo, pero ambos aseguraron que seguirán en la carrera sin confirmar ni desmentir aquella oferta.

El presidente Donald Trump ha afirmado en varias ocasiones que no desea ver a Mamdani -al que ha descalificado como “lunático” y hasta por su aspecto físico- al frente de la alcaldía de Nueva York, una ciudad que considera degradada, sucia y peligrosa por años de alcaldías demócratas.

Sin embargo, algunos medios subrayan que una parte del Partido Republicano de Trump desea la victoria de Mamdani para ‘manchar’ la imagen del Partido Demócrata como secuestrado por el extremismo izquierdista y reducir así sus opciones en las elecciones nacionales de mitad de mandato de 2026.