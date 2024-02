El Departamento de Educación de los Estados Unidos dijo este lunes que está trabajando para solucionar un fallo en el rediseñado formulario de ayuda financiera que impide a los estudiantes con padres indocumentados solicitar becas universitarias.

El secretario de Educación, Miguel Cardona, anunció hoy oficialmente el nuevo FAFSA, como se conoce por sus siglas en inglés el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes y que permite a los estudiantes de bajos recursos acceder a ayuda financiera.

En un encuentro con la prensa, Cardona destacó el esfuerzo para simplificar un formulario que no había sido actualizado por décadas. “Significará más recursos para ayudar a los estudiantes y las instituciones y aprovechar al máximo FAFSA”, señaló.

El formulario de FAFSA, que suele estar disponible el 1 de octubre de cada año, estuvo disponible para el curso 2024-2025 casi tres meses después de lo habitual, el pasado 31 de diciembre.

Desde esa fecha, los estudiantes que tienen padres sin un número de seguro social que han tratado de completar el formulario en línea han reportado un fallo que les impide enviar la solicitud.

Un funcionario del Departamento de Educación dijo hoy a la prensa que se está trabajando con “mucha urgencia” para solucionar el problema en la forma en línea.

Agregó que son “conscientes” de los desafíos que enfrentan los estudiantes cuyos padres no tienen un número de seguro social y que es una “prioridad alta” para el Departamento presentar una solución. No obstante, el funcionario no dijo cuándo ni dio una fecha precisa para el arreglo del fallo.

Los estudiantes ciudadanos estadounidenses o con estatus de residencia permanente pueden aplicar a FAFSA, sin importar si sus padres son indocumentados.

La organización National College Attainment Network (NCAN) ha dicho que los estudiantes con uno o los dos padres indocumentados tienen la opción de enviar el formulario FAFSA en papel y ponerse en la línea.

Señalaron que el formulario en papel aún requerirá que todos los solicitantes brinden su consentimiento para que se acceda a su información tributaria federal a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y se verifique su identidad.

Desde que ha estado disponible el nuevo formulario de FAFSA para el curso 2024-2025 el Departamento de Educación ha procesado con éxito 3.5 millones de solicitudes.

“Sabemos que, para muchos latinos en este país, las puertas de la educación universitaria se han abierto, y queremos continuar avanzando en esta Administración haciendo todo lo posible para que los niños con la capacidad, la inteligencia y el interés necesario puedan seguir adelante”, afirmó el titular de Educación en una reciente entrevista con EFE sobre FAFSA.

“Desafortunadamente -reconoció Cardona-, si uno no tiene mucho dinero en el banco, no puede seguir adelante con los estudios. Eso es injusto y sabemos que hay muchos latinos muy inteligentes que pueden seguir adelante y necesitan ese apoyo. Estamos trabajando para ayudarles”, agregó Cardona.