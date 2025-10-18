Los Ángeles. Las autoridades de Arizona ejecutaron este viernes por inyección letal a Richard Kenneth Djerf, quién pasó más de treinta años en prisión por el brutal asesinato en 1993 de cuatro miembros de una familia latina que conmocionó a la comunidad.

Djerf, de 55 años, fue condenado a muerte en 1996 por la tortura y el asesinato de su compañero de trabajo Albert Luna Sr., su esposa Patricia, y de sus dos hijos, Rochelle, de 18, y Damien, de 5 años.

La Fiscalía aseguró que el ataque fue motivado por una venganza. Djerf culpó a Luna de robarle por lo que decidió hacerle pagar.

Djerf violó a la hija de Luna y a las otras víctimas las torturó antes de matarlas. Después quemó los cuerpos.

En el momento del juicio, el hombre renunció a su derecho a un abogado y se defendió a sí mismo, lo que terminó en la máxima sentencia.

Después de la condena, los abogados asumieron su defensa y apelaron la sentencia. Tras décadas de litigio la Corte Suprema de Arizona confirmó la sentencia de muerte de Djerf a principios de este año.

Finalmente Djerf no solicitó clemencia al gobierno de Arizona.

“No hay palabras para deshacer lo que hice”, escribió Djerf en una nota final de arrepentimiento citada por el periódico Mountain Daily Star.

“He cargado con ese peso durante 32 años y sé que el dolor que causé jamás podrá ser reparado. Lo siento”, agregó.

Con la muerte de Djerf, Arizona ha ejecutado a dos reos en lo que va de 2025.

Arizona había suspendido las ejecuciones tras la muerte de Joseph Wood en 2014, durante la cual el condenado jadeó durante casi dos horas, el estado revisó sus protocolos y retomó el castigo desde 2022.