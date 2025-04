( The Associated Press )

Un hombre condenado por secuestrar a una empleada del Miami Herald en su carro cuando ella estaba en su receso de almuerzo y luego asesinarla está programado para ser ejecutado el martes por la noche.

A menos que se conceda un indulto de última hora, Michael Tanzi recibirá una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida por el secuestro y estrangulamiento de Janet Acosta en abril de 2000.

La víctima, una trabajadora de producción en el periódico, fue golpeada, robada, llevada a los Cayos de Florida y luego estrangulada, y su cuerpo fue dejado en una isla.

Tanzi, de 48 años, se convertiría en el tercer recluso en el corredor de la muerte de Florida ejecutado este año, con otra inyección letal programada para el 1 de mayo bajo órdenes de ejecución firmadas por el gobernador Ron DeSantis.

Los registros judiciales muestran que la víctima estaba en su descanso el 25 de abril de 2000, sentada en su camioneta leyendo un libro, cuando Tanzi se le acercó, le pidió un cigarrillo y luego comenzó a golpearla en la cara.

“Sujetándola de la muñeca y amenazándola con una cuchilla de afeitar”, muestran los registros judiciales, Tanzi condujo hasta Homestead, al sur de Miami, donde se detuvo en una gasolinera y ató y amordazó a Acosta. Le quitó 53 dólares en efectivo, junto con su tarjeta bancaria.

Luego se dirigieron a la ciudad de Tavernier en los Cayos de Florida, donde Tanzi usó la tarjeta bancaria de Acosta para robar dinero de su cuenta, según los registros. Se detuvieron en una ferretería donde Tanzi compró cinta adhesiva y cuchillas de afeitar, y luego Tanzi decidió que tenía que matar a Acosta, añadieron.

“Condujo hasta un área aislada en Cudjoe Key, le dijo que la iba a matar y comenzó a estrangularla”, según un resumen de la Comisión Estatal de Casos de Pena Capital. “Se detuvo para colocar cinta adhesiva sobre su boca, nariz y ojos en un intento de silenciarla y luego la estranguló hasta que falleció”.

Mientras tanto, los amigos y compañeros de trabajo de Acosta reportaron su desaparición cuando no regresó de su descanso. Eso llevó a la policía a su camioneta, que Tanzi había conducido hasta Key West. La policía indicó que Tanzi confesó el crimen y mostró a los investigadores dónde había dejado el cuerpo de Acosta.

“Si la hubiera dejado ir, me habrían atrapado más rápido”, dijo Tanzi a los oficiales, según el registro. “No quería que me atraparan. Me estaba divirtiendo demasiado... Le dije, ‘No puedo dejarte ir. Si te dejo ir, entonces voy a estar en muchos problemas’”.

Tanzi fue condenado por asesinato en primer grado, robo de auto, secuestro y robo a mano armada. Un jurado del condado Monroe recomendó la pena de muerte con un voto de 12-0 por el asesinato de Acosta.

Tanzi ha presentado varias apelaciones, ninguna exitosa. La Corte Suprema de Florida rechazó recientemente su afirmación de que no debería ser ejecutado porque es “mórbidamente obeso” y tiene ciática, lo que podría causar niveles inconstitucionales de dolor. El tribunal dictaminó que su apelación no era oportuna porque sus condiciones se conocían desde 2009.

“Además, este tribunal ha considerado y rechazado argumentos similares basados en la obesidad y los procedimientos intravenosos”, dictaminaron los jueces.

Otros dos asesinos convictos han sido ejecutados en Florida este año. Edward James, de 63 años, fue ejecutado el 20 de marzo por matar a una niña de 8 años y a su abuela durante una noche de consumo excesivo de alcohol y drogas.

James Dennis Ford, de 64 años, fue ejecutado el 13 de febrero por matar a una pareja casada en una granja remota en un ataque presenciado por el niño pequeño de la pareja, que sobrevivió a la terrible experiencia.