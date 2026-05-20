Las monedas de un centavo están desapareciendo poco a poco del uso cotidiano en Estados Unidos, y el estado de Florida ya comenzó a ajustar su sistema de pagos en efectivo para enfrentar este cambio.

El gobernador Ron DeSantis firmó el pasado 11 de mayo la ley SB 1074, que autoriza a los comercios a redondear el total de las transacciones en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando no haya suficientes monedas de un centavo disponibles.

La medida entró en vigor de forma inmediata y otorga flexibilidad a los negocios: pueden redondear hacia abajo —beneficiando al consumidor— o hacia arriba —favoreciendo al comercio—, o incluso mantener sus métodos actuales si así lo prefieren.

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La iniciativa surge tras cambios a nivel federal, luego de que la administración del presidente Donald Trump ordenara en 2025 la suspensión de la producción de nuevas monedas de un centavo, acelerando el debate sobre su eventual desaparición.

“¿Qué va a pasar cuando haya un uno al final del precio y no haya centavos?”, cuestionó el representante estatal Toby Overdorf, uno de los impulsores del proyecto, al defender la necesidad de una alternativa práctica para el comercio diario.

Así funcionará el redondeo en Florida

La ley establece un sistema simple para las transacciones en efectivo:

Montos terminados en 1 o 2 centavos → se redondean a 0

Terminados en 3 o 4 centavos → se redondean a 5

Terminados en 6 o 7 centavos → se redondean a 5

Terminados en 8 o 9 centavos → se redondean a 10

Si termina en 0 o 5 → no se redondea

El redondeo aplica únicamente a pagos en efectivo, por lo que transacciones con tarjeta, transferencias u otros métodos digitales no se verán afectadas.

La ley también aclara que este ajuste no modifica los precios base, impuestos ni cargos adicionales.

Debate sobre el impacto económico

El cambio ocurre en medio de un debate más amplio sobre el futuro del centavo en la economía estadounidense. Según estimaciones del Departamento del Tesoro, producir cada moneda cuesta más que su propio valor, lo que ha impulsado propuestas para eliminarla definitivamente.

Funcionarios federales han señalado que el redondeo no debería alterar significativamente los precios al consumidor, ya que los ajustes se equilibran entre alzas y bajas. Sin embargo, estudios independientes de la Reserva Federal de Richmond estiman que el sistema podría representar un costo anual de millones de dólares para los consumidores.

Aun así, Florida se convierte en uno de los primeros estados en anticiparse a la posible desaparición del centavo, con una política que busca mantener operativas las transacciones en efectivo en un escenario sin la histórica moneda.