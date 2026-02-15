Las fuerzas militares de Estados Unidos abordaron otro petrolero sancionado en el Océano Índico después de rastrear el buque desde el Mar Caribe en un esfuerzo por atacar el petróleo ilícito conectado a Venezuela, dijo el Pentágono el domingo.

Venezuela se había enfrentado a sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo durante varios años, confiando en una flota en la sombra de petroleros de bandera falsa para contrabandear crudo en las cadenas de suministro mundiales. El presidente Donald Trump ordenó en diciembre la cuarentena de los petroleros sancionados para presionar al entonces presidente Nicolás Maduro, antes de que este fuera detenido en enero durante una operación militar estadounidense.

El Departamento de Defensa dijo en un post en X que las fuerzas estadounidenses abordaron el Veronica III durante la noche, llevando a cabo “un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje”.

“El buque trató de desafiar la cuarentena del presidente Trump - con la esperanza de escabullirse”, dijo el Pentágono. “Lo rastreamos desde el Caribe hasta el Océano Índico, cerramos la distancia y lo apagamos”.

El Veronica III es un buque de pabellón panameño sometido a sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Un vídeo publicado por el Pentágono muestra a las tropas estadounidenses abordando el petrolero.

La administración Trump ha estado incautando petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios para tomar el control del petróleo de Venezuela. El mensaje del Pentágono no indicaba si el Veronica III había sido incautado formalmente y puesto bajo control estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.