El FBI allanó este miércoles una oficina electoral en Georgia, en el sur de Estados Unidos, por una investigación relacionada con los comicios de 2020, en los que el presidente Donald Trump insiste en que hubo fraude, según informaron medios como Fox News y NBC con base en fuentes federales.

Los agentes del Buró Federal de Investigaciones inspeccionaron el centro electoral de operaciones del Condado de Fulton, cuya ciudad principal es Atlanta y que fue clave para la victoria del demócrata Joe Biden ante Trump en noviembre de 2020, indicaron los reporte de los medios estadounidenses.

Voceros de la oficina del FBI en Atlanta confirmaron a medios locales que “ejecutaron una orden autorizada por una corte”, pero advirtieron de que los detalles son privados por el momento, por lo que no precisaron el alcance de sus acciones.

El allanamiento ocurre tras una demanda que presentó la Administración Trump en diciembre para obligar al condado Fulton a entregar los registros de votación de 2020.

Trump se ha enfocado en particular en esta zona, donde las autoridades estatales lo acusaron de liderar una organización mafiosa con 18 cómplices, entre ellos su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para revertir el resultado de los comicios de 2020 en ese Georgia, donde perdió contra Biden.

Días antes de confirmarse su derrota, Trump llamó al secretario de estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que “encontrara 11,780 votos” que le permitieron revertir la victoria del demócrata.

Este es el caso por el que el actual mandatario estadounidense acudió a una cárcel de Atlanta para tomarse la foto policial que luego utilizó durante la campaña para denunciar una persecución judicial.

El mes pasado la Fiscalía de Georgia retiró los cargos contra Trump, lo que supuso una victoria para el republicano.

El Departamento de Justicia escaló el 12 pasado de diciembre su pelea por obtener información de las listas electorales al demandar a otros cuatro estados, Colorado, Hawái, Massachusetts y Nevada, con lo que suma 18 querellas legales contra gobiernos estatales por este asunto, la mayoría dirigidos por demócratas.