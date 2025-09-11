El miércoles 10 de septiembre de 2025, se confirmó la muerte del reconocido comentarista y activista conservador Charlie Kirk, quien fue víctima de un atentado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Antes de que se diera a conocer la noticia del disparo, Erika Kirk, esposa del hombre, publicó un pasaje de la Biblia en su cuenta de X que decía: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles”.

Erika y Charlie tienen dos hijos en común.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han logrado dar con el paradero del responsable del asesinato de Kirk. Según la información suministrada, buscan a una sola persona que disparó desde un tejado cercano a la universidad donde se encontraba el activista conservador.

Dos hombres fueron entrevistados como “personas de interés” pero fueron dejados en libertad.

En cuanto a la vida de Erika, de 36 años, se sabe que actualmente cuenta con una página web en la que se define como “una emprendedora social motivada, una líder ministerial apasionada y una mujer de profunda fe”.

También señala que su vida ha sido moldeada gracias a sus experiencias globales, lo que la ha llevado a tener un firme compromiso con sus propósitos. La esposa del activista mencionó que se ha desempeñado como modelo, actriz y directora de casting, sin dejar de lado sus creencias religiosas.

Sin embargo, no es la única actividad a la que se dedica la mujer, ya que en sus redes sociales asegura que su misión central es “ayudar a las personas a conectar con las Sagradas Escrituras”, por lo que tiene un programa ministerial.

Además, es la encargada de presentar el pódcast ‘Midweek Rise Up’, una serie devocional que se enfoca en el liderazgo bíblico, el cual tiene como objetivo principal empoderar a otros para liderar con “integridad y propósito”.

Es pasado universitario de Erika Kirk

De acuerdo con la información revelada por la propia Erika en sus redes sociales, sus estudios los realizó en la Universidad Regis, ubicada en Denver, Colorado, donde destacó como jugadora de basquetbol.

Sumado a esto, la mujer decidió cursar una doble especialización en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Arizona. Poco después hizo una maestría en Derecho y Estudios Jurídicos Estadounidenses.

A pesar de que su hoja académica parecía estar completa, años más tarde la esposa de Charlie regresó a una institución de educación superior para inscribirse en el doctorado de Estudios Bíblicos en la Universidad Liberty, en Virginia.

Por si fuera poco, Erika se convirtió en una figura reconocida por el público en 2012, tras participar en un certamen de belleza en el que fue coronada como Miss Arizona y la llenaron de elogios por su dedicación y fortaleza.