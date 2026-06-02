En otra de una serie de medidas que restringen el acceso de los medios de comunicación al Pentágono, el Departamento de Defensa ha declarado que su oficina de prensa es ahora un espacio clasificado inaccesible para los periodistas.

En la X, el secretario de prensa en funciones del Pentágono, Joel Valdez, confirmó el traslado, afirmando que no había “nada controvertido” al respecto y que se debía a que los redactores de discursos, que utilizan material clasificado, ocupaban ahora ese espacio.

“La Oficina de Prensa del Pentágono ha sido rediseñada como Instalación de Información Sensible Compartimentada debido a que los redactores de discursos de la Oficina del Secretario de Guerra comparten las instalaciones”, escribió Valdez.

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“Estos redactores de discursos manejan habitualmente material clasificado (...) como resultado, ya no se permitirá a los periodistas entrar en las oficinas. No hay nada controvertido en eso”.

El último movimiento, del que informó en primer lugar The Washington Post, tuvo lugar en un contexto de escalada de tensiones entre los medios de comunicación estadounidenses y la segunda administración Trump, que se ha desarrollado tanto en el ámbito público como, en ocasiones, en los tribunales.

Durante muchos años, los reporteros del Pentágono disponían de credenciales que les permitían una amplia circulación por el edificio cuando trataban de interactuar con los funcionarios de prensa allí presentes. Pero el pasado mes de octubre, la mayoría de los medios de comunicación entregaron sus credenciales de acceso y abandonaron el Pentágono en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo,

El New York Times demandó al Departamento de Defensa el 18 de mayo por segunda vez en cinco meses, argumentando que el requisito de que los periodistas vayan escoltados mientras se encuentran en terrenos del Pentágono viola la Primera Enmienda y es “un intento inconstitucional del Pentágono de impedir la información independiente sobre asuntos militares.”

El periódico dijo que había presentado la demanda adicional después de demandar por primera vez al Pentágono en diciembre por las nuevas normas impuestas por el Secretario de Defensa Pete Hegseth, para impugnar una política provisional “que el Pentágono se apresuró a poner en marcha después de que un juez federal fallara a favor de The Times en su demanda original”. La nueva política incluía el requisito de que los periodistas fueran acompañados por escoltas en todo momento mientras estuvieran en el Pentágono.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.