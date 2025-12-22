El precio de la onza de oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, con una subida de cerca del 2% ha alcanzado por primera vez en su historia los 4,400 dólares.

Según datos de Bloomberg consultados por EFE, el oro sube a las 08:45 horas un 1.76 %, y se sitúa en 4,414,32 dólares.

El pasado viernes, el oro ya se acercó a la zona de máximos con una subida semanal del 3.3 %, hasta 4,348 dólares.

Asimismo, impulsado por el oro, la plata también ha registrado un nuevo récord histórico, y se sitúa cerca de los 69 dólares la onza, en 68.96, con una subida del 2.68 %.

De este modo, la plata supera su último récord histórico alcanzado durante la sesión del pasado viernes cuando alcanzó los 67.23 dólares.

En el año, el oro se revaloriza un 68.12 %; y la plata, un 139.34 %.