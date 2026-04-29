El primer millonario de por vida: la lotería Millionaire for Life ya tiene ganador

¡Hay un nuevo millonario en Estados Unidos!
La lotería Millionaire for Life, lanzada hace apenas dos meses, anunció a su primer ganador en el estado de Ohio. El afortunado jugador acertó los cinco números ganadores —4, 15, 19, 21 y 31— además de la Bola Millonaria 4, asegurando un premio de $1,000,000 al año de por vida.
El sorteo promete convertir a sus ganadores en millonarios de por vida, garantizando pagos de al menos $1 millón anual durante un mínimo de 20 años.
Esta lotería, cuyos boletos tienen un costo de $5, se juega en 31 estados, entre ellos Arkansas, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia, Georgia, Idaho, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Virginia, Vermont, West Virginia y Wyoming.
Actualmente, el sorteo no está disponible en Puerto Rico.