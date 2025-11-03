El director del centro de medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) renunció abruptamente después de que funcionarios federales comenzaran a revisar “graves preocupaciones sobre su conducta personal”, según un portavoz del gobierno.

El Dr. George Tidmarsh, quien fue nombrado para el puesto en la FDA en julio, fue puesto en licencia el viernes después de que funcionarios de la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) fueran notificados sobre los problemas, dijo la secretaria de prensa del HHS, Emily Hilliard, en un correo electrónico. Tidmarsh renunció el domingo por la mañana.

“La secretaría Kennedy espera los más altos estándares éticos de todas las personas que sirven bajo su liderazgo y sigue comprometida con la plena transparencia”, afirmó Hilliard.

La salida se produjo el mismo día en que un fabricante de medicamentos vinculado a uno de los antiguos socios comerciales de Tidmarsh presentó una demanda alegando que él hizo “declaraciones falsas y difamatorias” durante su tiempo en la FDA.

La demanda, presentada por Aurinia Pharmaceuticals, alega que Tidmarsh utilizó su posición en la FDA para perseguir una “venganza personal de larga data” contra el presidente de la junta directiva de la compañía, Kevin Tang.

Tang anteriormente había sido miembro de la junta de varios fabricantes de medicamentos donde Tidmarsh fue ejecutivo, incluyendo La Jolla Pharmaceutical, y estuvo involucrado en su destitución de esos puestos de liderazgo, según la demanda.

Los mensajes enviados a Tidmarsh y a su abogado no fueron respondidos de inmediato el domingo por la noche.