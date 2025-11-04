Los votantes de la ciudad de Nueva York deciden el martes el resultado de una división generacional e ideológica que resonará en todo el país al elegir al próximo alcalde que dirigirá la ciudad más grande de la nación.

Zohran Mamdani, quien ganó las primarias demócratas a principios de este año, se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo, quien se postula como independiente, y al candidato republicano perenne Curtis Sliwa, quien intenta dar una gran sorpresa.

Si gana Mamdani, un legislador estatal de 34 años, la ciudad tendría su primer alcalde musulmán y su líder más joven en generaciones, al tiempo que elevaría al socialista democrático al estrellato político y le daría a su marca de populismo económico una de las plataformas políticas más visibles en Estados Unidos.

Si Cuomo sale victorioso, habrá logrado un notable regreso político cuatro años después de renunciar como gobernador debido a una serie de acusaciones de acoso sexual.

Para Sliwa —el creador del grupo de patrullaje contra el crimen Guardian Angels y una figura habitual en los tabloides neoyorquinos— una victoria pondría a un republicano a cargo de la ciudad más grande de la nación en un momento en que muchos neoyorquinos buscan un líder que pueda mantener a raya al presidente Donald Trump.

La contienda ha convertido a Mamdani en una figura nacional, ya que ha atraído la ira de Trump y otros republicanos, quienes intentan presentarlo como el rostro de un nuevo Partido Demócrata más radical. Trump también ha amenazado con tomar el control de la ciudad si Mamdani gana, así como arrestar y deportar al legislador estatal, quien nació en Uganda, pero es ciudadano estadounidense.

Trump respaldó a regañadientes a Cuomo en vísperas de la elección, diciendo que Mamdani traería “desastre” a la ciudad y alentando a los seguidores de Sliwa a votar por el exgobernador en su lugar.

Esta vez, Cuomo cuenta con el apoyo de moderados y republicanos para ganar. Y espera que el eventual respaldo del alcalde saliente Eric Adams le dé un impulso entre sus bases superpuestas de centristas, votantes negros y judíos ultraortodoxos. También recibió el respaldo del exalcalde Michael Bloomberg, un multimillonario que donó 1.5 millones de dólares a un súper PAC (comité de acción política) que apoya a Cuomo.

Mamdani ha generado entusiasmo nacional y ha ganado el respaldo de progresistas de renombre, incluidos los congresistas Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Ha prometido aumentar los impuestos a los neoyorquinos más ricos y usar el dinero para que los autobuses de la ciudad sean gratuitos y proporcionar cuidado infantil universal gratuito.

También prometió congelar el alquiler para las personas que viven en aproximadamente 1 millón de apartamentos con renta regulada.

Al mismo tiempo, las críticas pasadas de Mamdani a la policía de la ciudad y a las acciones de Israel en Gaza —que ha calificado de genocidas— han inquietado a algunos centristas que lo ven como un posible retroceso en su esfuerzo por ampliar el atractivo nacional del partido. Algunos líderes judíos también han aprovechado su negativa a apoyar a Israel como un Estado judío, calificándolo de peligro para los judíos.

Aunque Mamdani se ha distanciado de parte de su retórica pasada, algunos de los principales demócratas de Nueva York siguen preocupados y se tardaron en respaldarlo o se han negado a hacerlo.

Las urnas cierran a las 9 de la noche.