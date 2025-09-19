Regina Santos Avilés, una madre de 35 años, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en su hogar en Uvalde, Texas, la noche del sábado 13 de septiembre.

Santos, quien trabajaba para el congresista Tony Gonzales, fue víctima de un grave incidente que la dejó con quemaduras severas.

Según reportes de PEOPLE, la llamada de emergencia fue recibida alrededor de las 9:30 p.m. del sábado, alertando a los paramédicos, la policía y los bomberos sobre un incendio en la residencia de Santos.

Mario Range, jefe del Departamento de Bomberos de Uvalde, explicó a San Antonio Express-News que al llegar al lugar encontraron un fuego en la parte trasera de la casa, que ya había sido extinguido con un extintor.

Santos fue atendida en el lugar y luego transportada en helicóptero a un hospital en San Antonio, donde lamentablemente falleció a la mañana siguiente.

La madre de Regina, Nora Ann González, fue quien la encontró fuera de su hogar y, según relató al diario, su hija aún estaba consciente cuando llegó el equipo de emergencia.

“Lo último que ella dijo fue: ‘No me quiero morir’”, recordó González con dolor.

Regina Santos deja atrás a su hijo de 8 años, a quien su madre describió como su mayor prioridad en la vida. Aunque las autoridades investigan las circunstancias exactas del incendio, todo parece indicar que se trató de un accidente, sin signos de actividad criminal.

El congresista Tony Gonzales expresó su tristeza tras la noticia, destacando la dedicación de Santos a su comunidad.

“Todos estamos desolados por las recientes noticias. Regina dedicó su vida a hacer una diferencia en nuestra comunidad. Siempre será recordada por su pasión por Uvalde y por su incansable trabajo para mejorar nuestra ciudad”.

El incidente sigue bajo investigación, mientras la comunidad de Uvalde lamenta profundamente la pérdida de una mujer que dejó una huella significativa en todos los que la conocieron.