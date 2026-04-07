El juicio por intento de asesinato de un anestesista acusado de intentar matar a su mujer durante una excursión por un acantilado cerca de un popular mirador de Hawaii está llegando a su fin.

El juicio comenzó el mes pasado, casi un año después de que Gerhardt y Arielle Konig hicieran una excursión por el sendero Pali Puka, en Honolulu, que terminó con ella ensangrentada y gritando que él había intentado matarla. Gerhardt Konig se ha declarado inocente.

En marzo de 2025, la pareja se encontraba de viaje de fin de semana en la capital hawaiana con motivo del cumpleaños de ella, mientras sus dos hijos pequeños permanecían en casa, en Maui. Cerca de un mirador con vistas panorámicas, Gerhardt Konig, de 47 años, molesto por la relación de su esposa con un compañero de trabajo, trató de empujarla por el empinado sendero, le golpeó la cabeza con una roca e intentó apuñalarla con una jeringuilla, según la fiscalía.

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El juicio, con testimonios retransmitidos en directo por Court TV, ha aireado los problemas conyugales de la pareja antes de la excursión, junto con sus versiones de lo ocurrido en el sendero.

Gerhardt Konig declaró que su mujer tenía una aventura, lo que confirmó desbloqueando su teléfono mientras dormía. La relación, que Arielle Konig calificó de “aventura emocional” con mensajes de coqueteo con un compañero de trabajo, surgió durante la excursión.

Arielle Konig declaró que su marido la agarró y la acercó al borde del acantilado, pero ella se tiró al suelo en un intento de agarrarse. Él se sentó a horcajadas sobre ella y tenía una jeringuilla en la mano, dijo, pero ella se la quitó. Le mordió el antebrazo y le apretó los testículos para intentar quitárselo de encima.

Su marido negó haberla empujado hacia el borde y declaró que ella le golpeó con una roca en un lado de la cara. Él forcejeó para quitarle la piedra y la golpeó con ella dos veces en defensa propia, dijo.

Negó tener jeringuillas en la montaña o haber intentado apuñalarla. Su abogado defensor dijo a los jurados que no se encontró ninguna jeringuilla en el lugar del crimen.

Dos excursionistas que oyeron los gritos de Arielle Konig la ayudaron a bajar por el sendero.

Pali Puka, que significa “acantilado perforado” en hawaiano, conduce a un agujero en una cresta rocosa a través del cual los excursionistas pueden asomarse al bosque para ver el océano. El sendero está cerrado porque las autoridades estatales lo consideran inseguro, pero los excursionistas suelen entrar por un pequeño claro, ignorando una señal de advertencia que dice: “¡Zona cerrada! No pase de esta señal”.

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Gerhardt Konig declaró que, al ver cómo su mujer se alejaba arrastrándose, creyó que su matrimonio y su carrera estaban acabados, y decidió lanzarse al vacío. Pero antes llamó a su hijo adulto de un matrimonio anterior. El hijo dijo a las autoridades que su padre le había dicho que había “intentado matar a tu madrastra”, una confesión que Gerhardt Konig negó haber hecho.

Pasó horas en la montaña antes de decidir bajar y entregarse a la policía.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.