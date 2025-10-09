Cuando Ann Walter miró fuera de su casa rural en el oeste de Texas, no sabía qué pensar del voluminoso objeto que se desplazaba lentamente por el cielo.

Se sorprendió aún más al ver lo que realmente aterrizó en el campo de trigo de su vecino: una pieza cuadrada de equipo científico del tamaño de un vehículo utilitario deportivo, unida a un enorme paracaídas y adornada con pegatinas de la NASA. Llamó a la oficina del sheriff local y se enteró de que, efectivamente, la NASA estaba buscando una pieza de equipo que se había perdido.

“Es una locura, porque cuando estás en el suelo y ves algo en el aire, no te das cuenta de lo grande que es”, dijo. “Probablemente era un paracaídas de 9 metros. Era enorme”.

Walter dijo que pronto recibió una llamada de la Instalación Científica de Globos de Columbia de la NASA, que lanza grandes globos de investigación no tripulados a gran altitud, a más de 32 kilómetros en la atmósfera, para realizar experimentos científicos.

Los responsables de la NASA, que se ve afectada por el actual cierre del Gobierno, no respondieron a los mensajes el jueves. Tampoco se respondió inmediatamente a un mensaje dejado en las instalaciones de globos.

El calendario de lanzamientos que aparece en la página web de las instalaciones de globos muestra una serie de lanzamientos desde Fort Sumner, Nuevo México, a unos 225 kilómetros al oeste del lugar donde aterrizó el equipo.

El sheriff del condado de Hale, David Cochran, confirmó que los responsables de la NASA llamaron a su oficina la semana pasada en busca del equipo.

Walter dijo que finalmente habló con alguien de las instalaciones de globos que le dijo que había sido lanzado un día antes desde Fort Sumner y que utiliza telescopios para recopilar información sobre estrellas, galaxias y agujeros negros.

“Los investigadores vinieron con un camión y un remolque que utilizaron para recogerlo”, dijo.

Pero no sin antes permitir que Walter y su familia, que viven en Edmonson, Texas, tomaran algunas fotos y grabaran algunos vídeos.

“Es un poco surrealista que nos haya pasado a nosotros y que yo haya formado parte de ello”, dijo. “Ha sido una experiencia muy interesante”.