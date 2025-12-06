En los últimos días, las redes sociales se han llenado de mensajes y cuestionamientos tras varias supuestas intervenciones de autoridades estadounidenses contra boricuas que vendían el tradicional coquito puertorriqueño a través de estas plataformas.

La receta, que en muchos casos incluye alcohol, ha generado preocupación entre puertorriqueños, particularmente en Florida —donde la comunidad boricua supera los 1.2 millones de personas, según el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College—, debido a la viralización de contenido que alerta sobre posibles arrestos por vender la tradicional bebida. A muchos les inquieta la posibilidad de enfrentar problemas legales por la venta de coquito.

¿De verdad debes preocuparte? Esto es lo que debes saber al respecto.

Particularmente en Puerto Rico, la venta de alcohol está estrictamente regulada. Cualquier persona que desee vender una bebida que contenga alcohol —incluido el coquito— debe contar con una licencia que autorice ya sea la venta al detalle, que permite vender bebidas alcohólicas en envases sellados para llevar, o una licencia que permita su consumo dentro de un establecimiento, según dispone el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Esta regulación implica que nadie sin licencia puede vender un producto como el coquito con alcohol, ni a través de las redes sociales ni por ningún otro medio.

“Una persona que quiera vender cualquier bebida que contenga alcohol tiene que obtener una licencia del Departamento de Hacienda”, explicó a Primera Hora el licenciado Manuel Quilichini, al indicar que es esa dependencia la que regula los permisos.

El licenciado añadió que, en los casos en que la venta involucre el envío por correo, el gobierno federal prohíbe transportar bebidas que contengan más de 0.5% de alcohol mediante el servicio postal, lo que añade otra capa de regulación incluso para negocios que cuentan con permisos.

¿A qué se expone una persona que vende coquito con alcohol —o cualquier otra bebida alcohólica— sin tener licencia?

El licenciado Enrico Valenzuela explicó a este diario que violar estas disposiciones puede conllevar una multa impuesta por el Departamento de Hacienda.

“Si es sin alcohol, no hay problema. Pero si es con alcohol, dependiendo de la cantidad y de lo que esté ocurriendo, lo que corresponde es una multa. Claro, hay negocios que han sido intervenidos por vender cantidades exageradas al por mayor y, en esos casos, ciertamente pudieran existir implicaciones penales también”, sostuvo Valenzuela.

La multa por vender coquito u otra bebida alcohólica sin licencia en Puerto Rico sería determinada por el secretario de Hacienda, quien está facultado por ley para imponer una infracción general o incluso por cada botella vendida. La sanción puede ascender hasta $2,000.

¿Es igual en Estados Unidos?

El licenciado Valenzuela aclaró que, al tratarse de un asunto bajo jurisdicción estatal, cada estado establece sus propias regulaciones para la venta de bebidas alcohólicas.

“Por ejemplo, lo que yo planteo aquí, en Nueva York puede ser distinto y en Florida puede ser de otra forma. Hay algunos (estados) que son más estrictos, hay otros que son más liberales. Es como, por ejemplo, la situación de la venta de armas, que usted puede comprar un arma en Kmart, por ejemplo, en Texas, con una licencia. Aquí (en Puerto Rico) no. Aquí tienes que cumplir otros requisitos adicionales”, explicó.

Por ejemplo, en Texas, donde hay más de 250,000 boricuas radicados según un estudio del Center for Puerto Rican Studies de la Hunter College, en 2023, la venta de bebidas alcohólicas está regulada por el Texas Alcoholic Beverage Code, que también exige permisos para la venta. Esto supondría que la venta de bebidas con alcohol como el coquito a través de plataformas como las redes sociales, también está prohibida.

En Florida la venta de bebidas alcohólicas como el coquito con alcohol, también requiere una licencia válida emitida por la Division of Alcoholic Beverages and Tobacco (ABT). Eso significa que quienes publican en redes sociales un anuncio para vender bebidas alcohólicas y luego entregarlas o enviarlas directamente a consumidores, sin la debida licencia, estarían violando la ley estatal y podrían enfrentar sanciones.

Para los puertorriqueños en la Isla como para quienes residen en Estados Unidos, la recomendación es la misma: antes de vender coquito con alcohol, es importante consultar las leyes y regulaciones aplicables en su jurisdicción.