ALBANY, Nueva York. Las autoridades de la capital de Nueva York han identificado al hombre que, según afirman, violó, apuñaló y mató a golpes a una mujer en su propia casa hace más de 60 años.

Las autoridades relacionaron el ADN de Joseph Nowakowski, fallecido en 1998, con el asesinato de Catherine Blackburn, de 50 años, en septiembre de 1964, según informó el jefe de policía de Albany, Brendan Cox, durante una rueda de prensa celebrada el miércoles.

La identificación se realizó gracias al esfuerzo conjunto del Centro de Recursos de Investigación Criminal del Russell Sage College y otras agencias forenses y de investigación, según informaron las autoridades. El trabajo, que se prolongó durante varios años, permitió finalmente a las autoridades cotejar el ADN de la escena del crimen con el ADN de Nowakowski, cuyo cuerpo fue exhumado recientemente como parte de la investigación, según informó la comandante de la policía de Albany, Melissa Morey. Los familiares de Nowakowski cooperaron con la investigación, añadió.

Nowakowski tenía un largo historial delictivo, que incluía un ataque a una anciana en 1973 en Schenectady y varios robos, según informaron las autoridades.

“Queríamos asegurarnos de que tomábamos todas las medidas posibles para estar 100 % seguros de que él estaba, de hecho, relacionado con esto y de que teníamos su ADN en nuestros archivos”, dijo Cox.

Nowakowski tenía poco más de 30 años cuando Blackburn fue atacada y no era sospechoso en ese momento. Las autoridades dijeron el miércoles que no hay indicios de que Blackburn y Nowakowski se conocieran.

Blackburn fue encontrada por su sobrina, Sandy Carmichael, que acudió a la casa después de que uno de los compañeros de trabajo de Blackburn fuera a recogerla para ir al trabajo y no pudiera localizarla.

“Hace sesenta y un años, el mal entró en la casa de mi tía y cambió nuestras vidas para siempre”, declaró el miércoles Carmichael, que ahora tiene 81 años. “Rezamos por este día. A todos los que lo han hecho posible, que Dios los bendiga”.