La esposa de Graham Platner respondió públicamente durante el fin de semana a los informes de que había informado a su campaña para el Senado de Estados Unidos de que el candidato había intercambiado previamente mensajes de texto sexualmente explícitos con varias mujeres.

Se trata de la última controversia en la vertiginosa campaña de Platner para ganar la nominación demócrata en Maine y luego enfrentarse a la senadora republicana Susan Collins en noviembre, en una de las pocas contiendas que los demócratas consideran críticas en su intento de hacerse con el control del Senado.

Platner publicó un vídeo grabado por su esposa, Amy Gertner, el sábado por la noche en X. En él, evitó hablar directamente sobre los textos denunciados de su marido, calificando la cobertura más amplia de “cotilleo” y diciendo que “estar casado es duro”.

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“Me parece realmente vergonzoso que haya un grupo de medios de comunicación y gente dispuesta a difundir cotilleos”, dijo en el vídeo informal, estilo selfie, en el que se paseaba por una carretera. “Ningún matrimonio es perfecto, y yo no quiero un matrimonio perfecto, quiero mi matrimonio”.

Los textos fueron publicados por primera vez por The Wall Street Journal, que escribió que Gertner había informado a la campaña en agosto sobre los textos que había encontrado en el teléfono de Platner al principio de su matrimonio. Quería asegurarse de que no supusieran una carga política para el novato candidato. Al final, los ayudantes decidieron que los mensajes eran privados y que los manejaba la pareja, que se casó en 2023.

“Nuestro consejero matrimonial ayuda, mi consejero personal ayuda, el consejero personal de Graham”, dijo Gertner en el vídeo publicado el sábado. “Graham y yo tenemos un gran matrimonio”.

No es la primera polémica para Platner, que es veterano de combate. El candidato tenía un tatuaje reconocido como un símbolo nazi, del que dijo no haberse enterado hasta que llevaban varias semanas de campaña. También han sido objeto de escrutinio sus publicaciones en Reddit, ahora borradas, en las que despreciaba las agresiones sexuales cometidas por militares y utilizaba insultos homófobos.

La campaña de Platner superó esas revelaciones en las primarias demócratas contra la gobernadora del estado, Janet Mills, que se vio obligada a abandonar su candidatura y dejar que Platner fuera el presunto candidato demócrata.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.