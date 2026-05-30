Un estudio científico advierte que Nueva Orleans podría enfrentar un riesgo extremo de inundación permanente antes de que termine el siglo XXI, debido a la combinación del aumento del nivel del mar y el hundimiento progresivo del terreno, según información publicada por el medio ’20 Minutos’.

La ciudad estadounidense, ubicada en el estado de Luisiana, es considerada una de las más vulnerables frente a los efectos del cambio climático, ya que gran parte de su territorio se encuentra por debajo o muy cerca del nivel del mar.

De acuerdo con los expertos, el incremento de la temperatura global ha provocado un ascenso sostenido de los océanos, lo que representa una amenaza directa para zonas costeras densamente pobladas.

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A este fenómeno se suma otro factor crítico: el hundimiento del suelo, un proceso que en esta región se ha acelerado por condiciones geológicas naturales y la intervención humana en el entorno.

Los análisis científicos señalan que la combinación de estos dos factores podría elevar el nivel relativo del agua varios metros hacia finales de siglo, aumentando significativamente el riesgo de inundaciones.

En la actualidad, la ciudad ya enfrenta episodios recurrentes de inundaciones, especialmente durante huracanes y tormentas intensas, lo que evidencia su alta exposición a eventos climáticos extremos.

Para contrarrestar esta situación, Nueva Orleans ha implementado un sistema de diques, bombas y barreras que buscan contener el ingreso del agua y proteger las zonas habitadas.

Sin embargo, los especialistas advierten que estas infraestructuras tienen limitaciones, especialmente ante escenarios de mayor aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos más intensos.

Las posibles consecuencias no solo serían ambientales, sino también sociales y económicas, incluyendo desplazamientos de población, afectaciones a la vivienda y altos costos de mantenimiento urbano.

El caso de Nueva Orleans se presenta como una alerta global sobre los efectos del cambio climático en las ciudades costeras, subrayando la necesidad de estrategias de adaptación a largo plazo.