El ejército de Estados Unidos dijo que llevó a cabo otro ataque el sábado contra un barco acusado de contrabando de drogas en el este del Océano Pacífico, matando a tres hombres en el cuarto ataque de esta semana y poniendo el número total de muertos en 205.

El Mando Sur de EE.UU. anunció el ataque con su lenguaje habitual de que el buque estaba “involucrado en operaciones de narcotráfico” y operado por una organización terrorista designada. No aportó ninguna prueba de la acusación.

Es la última de una campaña de un mes de duración contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes que atraviesan el Mar Caribe y el Pacífico oriental.

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Un vídeo difundido por los militares en las redes sociales muestra una pequeña embarcación flotando en el océano antes de ser alcanzada y envuelta en una bola de fuego.

El ataque eleva la cifra de muertos a 205 en una serie de ataques estadounidenses que comenzaron a principios de septiembre, con otros ataques anunciados el martes, el miércoles y el viernes. La administración Trump ha declarado que Estados Unidos está en conflicto armado con los cárteles de la droga latinoamericanos, afirmando que están detrás del flujo de drogas hacia las comunidades estadounidenses.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.