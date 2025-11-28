Nueva York. Estados Unidos ejecutó un segundo ataque en la primera embarcación que el país bombardeó en el Caribe con el fin de matar a dos supervivientes, según informó este viernes la prensa estadounidense.

The Washington Post, que citó a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, indicó que, después de que el primer misil impactara en el barco y provocase un fuego en el navío, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban en el agua a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación.

Esta nueva ofensiva acabó con la vida de los supervivientes y hundió el barco, dijeron fuentes familiarizadas con lo sucedido a la cadena CNN.

Según dichas fuentes, este ataque, que tuvo lugar el 2 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono aseguraron posteriormente a diversos legisladores que este ataque se realizó con el fin de hundir el barco y prevenir que este supusiera “un peligro para la nación”, apuntó CNN.

El del 2 de septiembre fue el primero de una serie de ataques de Estados Unidos contra barcos en el Caribe, y según el presidente, Donald Trump, estaba dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la banda criminal transnacional del Tren de Aragua.

En los últimos días, Washington ha anunciado el envío a la región de su mayor y más sofisticado portaaviones, el USS Gerald Ford, para completar el mayor despliegue de su Armada desde la Guerra del Golfo.

Mientras, el Gobierno de Donald Trump sigue atacando de manera sumaria embarcaciones que asegura que transportan drogas a Estados Unidos y repite el mensaje de que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene vínculos con el narcotráfico.