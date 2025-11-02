Desde las 2:00 de la madrugada de hoy, domingo, gran parte de Estados Unidos atrasó sus relojes debido al cambio de horario. Sin embargo, no todos los estados aplican la misma norma,algunos mantienen su hora habitual y no participan del ajuste.

El cambio de horario en Estados Unidos, conocido como horario de verano e invierno, se realiza dos veces al año, tradicionalmente, para aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo de energía.

En la costa este, estados como Florida y Nueva York ajustaron sus relojes atrasando una hora. Por ejemplo, si en Puerto Rico son las 9:00 a.m., en estos estados ahora son las 8:00 a.m., ya que el reloj se retrasó 60 minutos. Este cambio marca la diferencia en actividades diarias, transporte y horarios de trabajo.

PUBLICIDAD

En el oeste, el cambio también afecta a estados como California, donde los relojes también se atrasaron una hora. Esa zona ya registra una diferencia horaria de tres horas en comparación con puerto Rico, por lo que la hora adicional lleva a que cuando en Puerto Rico son las 9:00 a.m., en California son apenas las 5:00 a.m.

En la zona centro-norte de Estados Unidos, que incluye estados como Illinois y Minnesota, los relojes se atrasaron una hora con el cambio al horario estándar. Así, cuando en Puerto Rico son las 9:00 a.m., en ciudades como Chicago o Minneapolis son 7:00 a.m., con una diferencia de dos horas respecto a la isla.

Estados como Arizona y Hawái, por ejemplo, no realizan cambio.

Este cambio de horario estará vigente hasta que llegue la primavera en marzo, y comience de nuevo el horario de verano.