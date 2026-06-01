El Departamento de Estado planea reducir drásticamente el número de embajadas y consulados estadounidenses en África que pueden tramitar visados para extranjeros que deseen venir a Estados Unidos.

Las casi 50 embajadas y consulados estadounidenses que tramitan solicitudes de visado se reducirán a 20 en las próximas semanas, según tres funcionarios estadounidenses y un memorando interno obtenido por The Associated Press. Aún no hay una fecha fijada para el cambio, pero se espera que se produzca en junio, según los funcionarios, que no estaban autorizados a hacer comentarios a los medios de comunicación y hablaron bajo condición de anonimato.

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La medida forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para reducir la emisión de visados de inmigrante y no inmigrante como parte de su objetivo más amplio de limitar la inmigración a los EE.UU. y tomar medidas drásticas contra aquellos que viajan con visados temporales pero luego los superan. La Administración también ha reducido el personal de embajadas y consulados en todo el mundo.

En una conferencia telefónica celebrada el pasado viernes, se comunicó a los diplomáticos estadounidenses, incluidos los jefes consulares, que Estados Unidos reduciría sus servicios de visado en toda África, según uno de los funcionarios que participó en la llamada.

En virtud de una directiva aprobada por el Secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada, el Departamento de Estado reducirá las operaciones consulares en todos los “centros” de África excepto en 20, según los funcionarios y el memorando.

La tramitación de visados en África ya se ha visto afectada por la prohibición de viajar a determinados países, así como por el requisito de que los solicitantes depositen una fianza de hasta 15,000 dólares para poder solicitarlos y, más recientemente, por las restricciones causadas por el brote de ébola.

Las nuevas normas significan que un ciudadano de un país que no sea hub tendrá que viajar a uno de los 20 lugares aprobados, lo que podría plantear formidables retos y costes de viaje.

Las secciones consulares de los países no centrales seguirán abiertas, pero sus servicios serán limitados. Seguirán pudiendo ayudar a los ciudadanos estadounidenses con la renovación de pasaportes y las solicitudes consulares de urgencia, así como con casos especiales de interés nacional y solicitudes de visados diplomáticos.

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Según la nota, los 20 centros que permanecerán abiertos para todos los trámites son: Abiyán, Costa de Marfil; Accra, Ghana; Addis Abeba, Etiopía; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Dakar, Senegal; Dar-Es-Salaam, Tanzania; Yibuti, Yibuti; Johannesburgo, Sudáfrica; Kampala, Uganda; Kigali, Ruanda; Kinshasa, Congo; Lagos, Nigeria; Lomé, Togo; Luanda, Angola; Malabo, Guinea Ecuatorial; Monrovia, Liberia; Nairobi, Kenia; Port Louis, Mauricio; Praia, Cabo Verde; y Yaundé, Camerún.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.