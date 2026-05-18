El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes la creación de un fondo de 1,776 millones de dólares para compensar a aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, que fueron investigados o procesados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía por el cual Trump retiró este lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán “una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo”.

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A cambio de la creación del fondo, la familia Trump acordó retirar la demanda contra el IRS, así como dos reclamaciones administrativas por daños y perjuicios relacionadas con el registro de la residencia de Trump en Florida por el FBI en 2022 y con la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El fondo de 1,776 millones de dólares, en alusión al año de la independencia de Estados Unidos, servirá para compensar a aliados de Trump que, según el Gobierno republicano, sufrieron la “instrumentalización de la Justicia” y el llamado “lawfare” durante la Administración demócrata de Biden (2021-2025).

Aunque el comunicado no detalla quiénes serán los beneficiarios, la prensa ha especulado con algunos individuos investigadas, como los participantes en el asalto al Capitolio en 2021, o aliados de Trump implicados en los casos en los que fue imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Biden.

“La maquinaria gubernamental jamás debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este Departamento es reparar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder”, declaró en un comunicado el fiscal general interino, Todd Blanche, nombrado por Trump.

Los demócratas han reaccionado con dureza al acuerdo, al que califican de “caja negra” destinada a beneficiar a aliados del presidente con fondos públicos.

Un total de 93 legisladores demócratas, encabezados por el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, presentaron este lunes un escrito ante el tribunal en el que advierten de que la iniciativa “plantea un espectro de corrupción sin precedentes en la historia estadounidense”.

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“Ningún presidente puede fabricar una demanda ficticia por 10,000 millones de dólares en daños y perjuicios contra el Gobierno para poder ser, simultáneamente, demandante y demandado, y luego ‘llegar a un acuerdo’ en su caso fraudulento contra sí mismo en calidad de juez”, dijo por su parte el miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara, el demócrata Jamie Raskin, en un comunicado.

El fondo, que será gestionado por una comisión de cinco miembros nombrados por Blanche, dejará de recibir solicitudes el 15 de diciembre de 2028, pocas semanas antes de que concluya el segundo y último mandato de Trump.