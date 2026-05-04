El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, excluyó a los médicos extranjeros de la prohibición de viajes impuesta a 39 países, lo que les permitirá solicitar visas de trabajo, renovarlas y continuar sus procesos de residencia permanente, según informó The New York Times.

75 Fotos El país suspendió desde este 21 de enero, y de forma indefinida, el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países

En enero pasado la Casa Blanca ordenó congelar las decisiones sobre estos trámites migratorios a ciudadanos de 39 países, lo que había afectado incluso las renovaciones de médicos que ya ejercían en el país.

Según el diario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les dijo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reanudará el procesamiento de visas y permisos de trabajo para médicos extranjeros afectados por el veto.

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Aunque la prohibición no afectó a extranjeros de los 39 países que ya tenían la visa aprobada o se encontraban en el país, USCIS suspendió las renovaciones y actualizaciones de visas para personas provenientes de esos países, dejándolos en un limbo migratorio.

Más de 20 asociaciones médicas enviaron una carta al Gobierno Trump expresando su “preocupación” por la prohibición y solicitando una exención a dicha política para los trabajadores de la salud, así como el procesamiento expedito de los casos de los médicos.

Tras el anuncio de la política se reportaron arrestos como el del médico venezolano Ezequiel Veliz por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 6 de abril en Texas.

En su reporte más reciente, la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos (AAMC) advirtió de que el país enfrentará una escasez de hasta 86,000 médicos para el año 2036.