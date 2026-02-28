Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque contra Irán, y el primer ataque aparentemente habría ocurrido cerca de las oficinas del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que respondió lanzando una “primera oleada” de drones y misiles contra Israel.

Por su parte, Bahréin indicó que la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular había sido objeto de un ataque con misiles.

La prensa iraní reportó ataques en todo el país, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un video publicado en redes sociales que Washington había iniciado “importantes operaciones de combate en Irán”.

PUBLICIDAD

Según Trump, Teherán ha seguido desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles con capacidad para alcanzar Estados Unidos. Además, instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, y reconoció que podría haber bajas estadounidenses porque “eso suele ocurrir en la guerra”.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que el ataque conjunto buscaba “eliminar una amenaza existencial” planteada por Irán.

“Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”, dijo Netanyahu.

Ataque golpea las inmediaciones de la oficina del ayatolá

Se desconoce si Jamenei, de 86 años, se encontraba en las dependencias el momento del ataque. Hace días que no se le ve en público, coincidiendo con el aumento de las tensiones con Washington.

El operativo se produce además en un momento en que Estados Unidos ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Irán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, pero ha impedido que los inspectores internacionales visiten las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos durante una guerra de 12 días entonces.

Fotos satelitales analizadas por The Associated Press han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Teherán está tratando de evaluar y posiblemente recuperar material allí.

Irán se ha autoimpuesto un límite en su programa de misiles balísticos, limitando su alcance a 1,240 millas. Eso deja a todo Oriente Medio y parte de Europa oriental dentro de su alcance. No hay evidencia pública de que Irán quiera obtener misiles balísticos intercontinentales, aunque Washington ha criticado su programa espacial alegando que le permitiría tenerlos algún día.

PUBLICIDAD

Explosiones sacuden Israel

Irán había dicho que respondería en caso de ataque, y apuntó que el personal militar estadounidense y sus bases repartidas por toda la región estarían entre sus objetivos.

Horas después de los ataques contra territorio iraní, varias explosiones sacudieron el norte de Israel mientras el país trataba de interceptar los misiles iraníes entrantes.

Las explosiones resonaron justo después de que el ejército israelí anunció que emplearía sus sistemas de defensa antiaérea para derribar los proyectiles enemigos. Por el momento no se reportaron víctimas.

En Jordania se activaron también las sirenas antiaéreas.

Varios hospitales en Israel pusieron en marcha sus protocolos de emergencia, incluyendo el traslado de pacientes y cirugías a instalaciones subterráneas.

Emiratos Árabes Unidos también cerró su espacio aéreo el sábado.

Explosiones en Teherán

Las autoridades cortaron los accesos por carretera al complejo de Jamenei en el centro de Teherán, mientras en toda la capital se escuchaban más explosiones. El vecino Irak cerró su espacio aéreo, según el Ministerio de Transporte.

Los objetivos de la campaña israelí incluían al ejército iraní, símbolos del gobierno y objetivos de inteligencia, según un funcionario conocedor del operativo, que habló bajo condición de anonimato para discutir información no pública sobre el ataque.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que el ataque buscaba “eliminar amenazas”, pero no ofreció más detalles.

Trump quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Irán y ve una oportunidad de lograrlo mientras el país enfrenta un creciente descontento luego de protestas a nivel nacional. Teherán esperaba evitar una guerra, pero sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere abordar otras cuestiones, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

PUBLICIDAD

En Teherán, testigos escucharon la primera explosión cerca de la oficina de Jamenei. La televisión estatal iraní reportó más tarde la explosión, pero no indicó una causa.

Más explosiones golpearon la capital de Irán después de que Israel confirmase su ataque. Por el momento no se han reportado víctimas.

Además, Irán cerró su espacio aéreo y se cortaron los servicios de telefonía móvil.

La advertencia a los pilotos se emitió mientras las explosiones resonaban en todo Teherán.

Hutíes reanudarán ataques en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, prometieron reanudar sus ataques con misiles y aviones no tripulados contra las rutas de navegación del mar Rojo y contra Israel en apoyo a la República Islámica, según dos altos funcionarios del grupo, que hablaron bajo condición de anonimato porque no había un anuncio oficial del liderazgo hutí.

Uno de los responsables indicó que su primer operativo podría producirse ya “esta noche”.

Los rebeldes habían cesado sus ataques contra la ruta de navegación como parte de un acuerdo con el gobierno de Trump que también detuvo las operaciones estadounidenses contra el grupo. También detuvieron sus ataques contra Israel luego de que el alto el fuego que entró en vigor en octubre frenó los principales combates en Gaza.