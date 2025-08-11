El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) volvió a realizar una advertencia sobre el fraude matrimonial para conseguir la ciudadanía estadounidense.

A través de una publicación en la red social Instagram, Uscis detalló que ese fraude puede significarle hasta cinco años de cárcel y multas de hasta US$ 250,000.

A través del comunicado, las autoridades mencionaron el caso de un migrante sudafricano quien fue detenido en Wyoming luego de que se descubriese que contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense únicamente para obtener beneficios migratorios.

Este sujeto habría permanecido en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por su visa y tenía múltiples órdenes de arresto a su nombre.

PUBLICIDAD

El reciente ajuste que Uscis hizo en sus entrevistas y podría costarle la cita a muchos

También a través de sus redes sociales, Uscis informó que cada solicitante es responsable de “proporcionar su propio intérprete” si lo necesita.

Además, advirtió que si un extranjero no puede encontrar un intérprete a tiempo para su cita, deberá reprogramarla contactando a la agencia,

Ahora bien, si cumplió con todos los requisitos y recomendaciones, probablemente no haya mucho más que pueda hacer respecto a su caso, salvo darle seguimiento mediante las herramientas que proporciona la entidad.

Para ello y poder conocer el estado de su trámite ante Uscis, existen varias maneras de consultarlo y saber en qué etapa se encuentra: