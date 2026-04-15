El Pentágono enviará miles de tropas adicionales a Oriente Medio en los próximos días mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Donald Trump asegura que la guerra “está a punto de terminarse”.

Se espera que 4,200 efectivos, pertenecientes al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la Infantería de Marina embarcada, la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, lleguen a finales de este mes a la zona, según el diario The Washington Post.

Las tropas se unirán a los aproximadamente 50,000 efectivos que, según el Pentágono, participan en operaciones contra Irán.

PUBLICIDAD

Este movimiento se produce en un momento delicado, en medio de un frágil alto el fuego y con las negociaciones entre las delegaciones estadounidenses e iraníes en pausa tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad el pasado fin de semana.

De hecho, es probable que la llegada de los refuerzos militares coincida con el fin de la tregua el próximo 22 de abril.

Trump aseguró este miércoles en una entrevista en Fox Business que la guerra en Irán podría terminar “muy pronto” y que esperaba que los precios de la gasolina volvieran a los niveles previos a la guerra en los próximos meses para las elecciones de medio de mandato en noviembre.

Las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán como represalia a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero continúan y marcan el desarrollo del conflicto.

En un intento por presionar económicamente a Teherán, Trump anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, con el objetivo de reabrir el estrecho, un paso vital por el que circula el 20 % del petróleo mundial.