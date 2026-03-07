MIAMI. El principal fiscal del Departamento de Justicia en Miami está considerando investigar penalmente a funcionarios del gobierno cubano, según personas familiarizadas con el asunto. La investigación se produce cuando el presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa” de la isla gobernada por los comunistas.

Jason Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, ha creado un “grupo de trabajo” que incluye a fiscales federales y funcionarios de la Administración para el Control de Drogas y otras agencias para tratar de construir casos contra personas conectadas con el gobierno cubano y su Partido Comunista, según una de las personas. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente el esfuerzo.

No quedó claro de inmediato qué funcionarios cubanos están en el punto de mira de la oficina o qué cargos penales pueden estar intentando presentar los fiscales.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado el viernes que “los fiscales federales de todo el país trabajan todos los días para perseguir la justicia, lo que incluye los esfuerzos para combatir la delincuencia transnacional.”

El esfuerzo tiene lugar en el contexto de la postura cada vez más agresiva de Trump contra los dirigentes comunistas de Cuba.

Envalentonado por la captura por parte de Estados Unidos del estrecho aliado de Cuba, el presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo el mes pasado que su administración estaba en conversaciones de alto nivel con funcionarios en La Habana para perseguir “una toma amistosa” del país. Repitió esas afirmaciones esta semana, diciendo que su atención se centraría de nuevo en Cuba una vez que la guerra con Irán termine.

“Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, dijo Trump refiriéndose a los dirigentes cubanos.

Aunque en las últimas décadas Cuba se ha desvanecido del radar de Washington como amenaza importante para la seguridad nacional, sigue siendo una prioridad en la fiscalía de Miami, cuya vida política, económica y cultural está dominada por exiliados cubanoamericanos.

La oficina de campo del FBI cuenta con un grupo dedicado a Cuba que en 2024 fue decisivo en la detención del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de servir como agente secreto de Cuba desde los años setenta.

En las últimas semanas, varios republicanos de Miami, además del senador de Florida Rick Scott, han pedido a la administración Trump que reabra su investigación criminal sobre el derribo en 1996 de cuatro aviones operados por exiliados anticomunistas.

En una carta dirigida a Trump el 13 de febrero, legisladores como los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez destacaron informes periodísticos de hace décadas que indicaban que el ex presidente Raúl Castro -jefe militar de Cuba en aquel momento- dio la orden de derribar un avión Cessna desarmado.

“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este atroz crimen”, escribieron los legisladores. “Es hora de que sea llevado ante la justicia”.

Aunque no se ha anunciado ninguna acusación contra Castro, el fiscal general de Florida dijo esta semana que abriría una investigación a nivel estatal sobre el crimen.

La administración Trump también ha acusado a Cuba de no cooperar con los esfuerzos antiterroristas estadounidenses, añadiéndola junto a Corea del Norte e Irán a un selecto grupo de naciones que Estados Unidos considera patrocinadores estatales del terrorismo.

La designación tiene su origen en la acogida por parte de Cuba de fugitivos estadounidenses y su negativa a extraditar a varios líderes rebeldes colombianos mientras mantenían conversaciones de paz con el país sudamericano.

