Washington. El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos ha incautado un petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Es el último esfuerzo de la administración Trump por aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

“Hemos incautado un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, el más grande incautado jamás, de hecho”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump afirmó que “otras cosas están ocurriendo”, pero no ofreció más detalles, señalando que hablaría más al respecto más tarde.

PUBLICIDAD

La incautación fue llevada a cabo por un operativo dirigido por la Guardia Costera de EE. UU. y apoyado por la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Un día antes, el ejército estadounidense había sobrevolado el Golfo de Venezuela con un par de aviones de combate en lo que parecía ser la aproximación más cercana de aeronaves militares al espacio aéreo del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión de la administración.

Estados Unidos ha construido la mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Trump ha dicho que pronto habrá ataques terrestres, pero no ha ofrecido detalles sobre la ubicación.

Entre las concesiones que EE. UU. ha hecho a Maduro durante negociaciones anteriores estuvo la aprobación para que la gigante petrolera Chevron Corp. reanudara la extracción y exportación de petróleo venezolano. Las actividades de la corporación en el país sudamericano resultaron en un salvavidas financiero para el gobierno de Maduro.