Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela
La semana pasada incautó uno y confiscó el crudo que transportada.
Nueva York. Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a la costa de Venezuela, según el medio estadounidense ABC News.
El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.
