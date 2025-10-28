El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo tres ataques el lunes en aguas del Pacífico oriental contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente.

El anuncio en redes sociales el martes marca una escalada continua en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre y ocurrían con semanas de diferencia. Esta fue la primera vez que se anunciaron múltiples operativos en un solo día.

Hegseth afirmó que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del único sobreviviente, pero no especificó si esa persona permanecería bajo su custodia o sería entregada a Estados Unidos.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

En un ataque a principios de octubre que dejó dos sobrevivientes, el Ejército estadounidense los rescató y posteriormente los repatrió a Colombia y Ecuador.

Hegseth publicó en redes sociales imágenes de los ataques en las que se pueden ver dos embarcaciones moviéndose a gran velocidad por el agua. Una está visiblemente cargada con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambas explotan de repente y se ven envueltas en llamas.

El tercer ataque parece haberse realizado sobre un par de botes que estaban flotando en el agua una al lado de la otra. Parecen estar en gran parte vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión envuelve a ambas embarcaciones.

El jefe del Pentágono dijo que “los cuatro barcos eran conocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitando por rutas de narcotráfico conocidas y transportando narcóticos”.

El número de muertos en los 13 ataques divulgados desde principios de septiembre es ahora de al menos 57 personas.