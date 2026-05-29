Una propuesta legislativa que ha recibido respaldo del presidente Donald Trump continúa ganando terreno en el Congreso de Estados Unidos y podría eliminar definitivamente el cambio de hora estacional en el país.

Se trata de la denominada Ley de Protección de la Luz Solar de 2025, una medida presentada inicialmente en enero de 2025 y que ahora fue incorporada como parte de la Ley de Modernización de Vehículos Automotores de 2026, aprobada por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. El proyecto aún debe ser evaluado por la Cámara baja y posteriormente por el Senado.

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De aprobarse, la medida haría permanente el horario de verano en todo el país, eliminando el sistema actual de ajuste de relojes dos veces al año.

Un sistema que se mantiene desde hace décadas

Actualmente, la mayor parte de Estados Unidos adelanta y atrasa sus relojes cada año para adaptarse al horario de verano. Este periodo inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, con una duración aproximada de 240 días.

Qué propone la medida

El proyecto, impulsado por el congresista republicano Vern Buchanan, busca establecer de forma permanente el horario de verano durante todo el año, eliminando los cambios estacionales de hora.

“El objetivo es poner fin a un sistema que muchos consideran innecesario y perjudicial para la vida diaria”, sostuvo Buchanan, quien ha defendido la iniciativa argumentando posibles beneficios en salud pública, seguridad vial y actividades al aire libre.

Debate sobre sus efectos

El impacto del cambio de hora ha sido objeto de estudios con resultados mixtos. Algunas investigaciones han señalado posibles efectos negativos en el sueño y la salud, mientras que otras no han encontrado aumentos significativos en accidentes de tránsito tras las modificaciones de horario.

Un estudio publicado en 2010 concluyó que no hubo un incremento en accidentes en las semanas cercanas al cambio de hora, mientras que otra investigación de 2023 sugirió que la mayor disponibilidad de luz solar podría incluso reducirlos.

Apoyo político y respaldo de Trump

El presidente Donald Trump respaldó públicamente la medida tras su avance en comité, señalando en su red social Truth Social que el sistema actual representa un proceso “innecesario” que genera complicaciones logísticas y económicas.

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También afirmó que la propuesta representaría una mejora en la vida diaria de los ciudadanos y un posible impulso político para el Partido Republicano.

Estados que ya se preparan para el cambio

Según reportes legislativos, al menos 19 estados han aprobado medidas para adoptar el horario de verano permanente si el Congreso federal autoriza el cambio. Entre ellos figuran Florida, Texas, Washington, Oregon, Georgia, Colorado y Luisiana, entre otros.

Qué cambiaría si se aprueba

De convertirse en ley, el ajuste sería más notorio durante el invierno y la primavera. En varias ciudades del este del país, la luz del día podría extenderse hasta después de las 5:00 p. m., pero las mañanas serían más oscuras, con amaneceres que podrían ocurrir después de las 8:00 a. m. o incluso las 9:00 a. m. en algunas regiones.

Estados que no aplican el horario de verano

Actualmente, Hawái y Arizona son los únicos estados de Estados Unidos que no participan del sistema de cambio de hora.