Washington. El ejército de Estados Unidos dijo el miércoles que abordó un buque petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán que se presume trataba de violar el bloqueo estadounidense, la más reciente acción de Estados Unidos para tratar de presionar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz.

Pero el presidente Donald Trump enfrenta su propia presión en casa para que se reanude el transporte marítimo a través del vital corredor frente a la costa de Irán. Sus copartidarios republicanos en el Congreso están lidiando con vientos políticos en contra de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, debido a altos precios de la gasolina y mercados energéticos mundiales inestables.

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Mientras tanto, el Senado aprobó el martes una iniciativa de ley que busca obligar a Trump a retirarse de la guerra con Irán, con un número creciente de republicanos desafiando al presidente en la votación 50-47.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos indicó en redes sociales que el M/T Celestial Sea fue registrado y desviado por sospecha de que intentaba dirigirse a un puerto iraní. Es al menos la quinta embarcación comercial abordada por los militares estadounidenses desde que el gobierno de Trump impuso el bloqueo al transporte marítimo iraní a mediados de abril, varios días después de un alto el fuego, para presionar a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Trump había indicado el lunes que había cancelado nuevos ataques militares contra Irán en un intento por impulsar las negociaciones para poner fin a la guerra. Trump señaló que había planeado “un ataque muy importante” para el martes, pero que lo pospuso porque aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico le pidieron que esperara de dos a tres días porque sienten que están cerca de un acuerdo.

Trump repetidamente ha fijado plazos para Teherán pero luego ha dado marcha atrás.

Antes del bloqueo de Estados Unidos, Teherán había permitido el paso de algunos barcos percibidos como amistosos mientras cobraba tarifas considerables, lo que dio pie a acusaciones de que está tomando como rehén a la economía mundial.

El ejército de Estados Unidos recientemente dijo que 1,550 embarcaciones de 87 países están actualmente varadas en el golfo Pérsico.

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Casi tres meses después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero al atacar Irán, este mantiene control sobre el estrecho, mientras el ejército de Estados Unidos ha hecho cumplir su bloqueo sobre los puertos iraníes, así como sobre barcos vinculados a Irán que están lejos de Oriente Medio.

El mes pasado, fuerzas armadas de Estados Unidos abordaron un buque petrolero previamente sancionado por contrabandear crudo iraní en la bahía de Bengala, en el océano Índico. Un par de días después, Estados Unidos tomó otro barco petrolero asociado con el contrabando de petróleo iraní en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia.

A principios de mayo, Trump dijo que el ejército de Estados Unidos comenzaría a “guiar” a los barcos varados en el estrecho. Al día siguiente, anunció que el plan para proteger a los barcos se pausaría para ver si se podía alcanzar un acuerdo.

Días después, fuerzas armadas de Estados Unidos dispararon y dejaron fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes después de intercambiar disparos con fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz. El ejército de Estados Unidos dijo que los petroleros intentaban vulnerar el bloqueo. El día anterior, los militares dijeron que frustraron ataques iraníes contra tres buques de la Marina y atacaron instalaciones militares iraníes en respuesta.