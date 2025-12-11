Estados Unidos retendrá un petrolero incautado frente a la costa de Venezuela, en medio de un aumento de tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela calificó la acción como una “piratería flagrante”, señalando que la presión de Estados Unidos ha buscado históricamente controlar las vastas reservas de petróleo del país.

El Congreso estadounidense está revisando el último esfuerzo del presidente Donald Trump para incrementar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Trump señaló que los ataques letales contra barcos presuntamente dedicados al tráfico de drogas se extenderán también a operaciones en tierra. En respuesta, Maduro dijo a sus simpatizantes en Caracas que Venezuela está “preparada para romper los dientes del imperio norteamericano si es necesario”.

Trump declaró: “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande que haya habido, de hecho, y están sucediendo otras cosas”, reafirmando su presión sobre el mandatario venezolano para que renuncie.

En otro frente, la aprobación de Trump en temas económicos e inmigración ha caído significativamente desde marzo, según una encuesta AP-NORC. Esto refleja que dos asuntos clave que lo ayudaron a ganar la elección hace apenas un año podrían estar convirtiéndose en pasivos mientras su partido se prepara para las elecciones intermedias de 2026.