Estados Unidos publicó nuevos videos del despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe y los ejercicios asociados al mismo, en medio de una operación que, según Washington, busca combatir las fuerzas del narcotráfico. Las maniobras, no obstante, han causado el rechazo de Venezuela al considerar que se trata de ejercicios para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Las imágenes publicadas el miércoles, fueron compartidas en la cuenta de X del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se encarga de la supervisión de las actividades militares de Washington en la región.

Este es el video

El video, de unos 43 segundos de duración, muestra tanques, helicópteros y decenas de soldados en labores de entrenamiento en Puerto Rico.

El clip, que lleva un sonido de reloj de fondo, deja ver varios helicópteros sobrevolando las aguas del Caribe y, posteriormente, varias lanchas que avanzan por el mar.

Las tomas también muestran soldados apuntando contra objetivos militares y lanzando ráfagas de disparos mientras se ocultan en arbustos y zonas verdes.

The @USMC conducted an amphibious training exercise in the Caribbean where they are deployed in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities. pic.twitter.com/5ECzADHyp7 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 17, 2025

“La 22 Unidad Expedicionaria de los Marines realizó simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico durante las primeras semanas de septiembre como apoyo a las prioridades del Comando Sur”, se lee en el inicio del clip compartido por el comando.

Según el Comando, se trata de un ejercicio de entrenamiento anfibio en el Caribe que se realiza bajo la dirección del Departamento de Guerra de Estados Unidos, antes conocido como Departamento de Defensa, y cumpliendo con las prioridades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Washington mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, al menos ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear.

Además, desplegó diez aviones de combate F-35 en la Isla.

Entre los destructores o buques de guerra que Estados Unidos ordenó desplazar a la región se encuentran:

USS Gravely

USS Jason Dunham

USS Sampson

USS Lake Erie

Submarino USS Newport News

En medio de dicho despliegue, Estados Unidos ha eliminado desde inicios de septiembre a tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos.

Venezuela responde a Estados Unidos e inicia ejercicios militares

Ante las operaciones, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que “hay una agresión en curso de carácter militar” y que Caracas “está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”.