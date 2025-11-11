El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, propuso el pasado domingo entregar $2,000 a cada ciudadano estadounidense como un supuesto “reembolso” de los aranceles impuestos durante su administración. La iniciativa, sin embargo, parece no haber sido discutida con su equipo económico, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó comprometerse con la propuesta.

Trump anunció la medida a través de su red social Truth Social, donde afirmó que el pago sería para “todos los estadounidenses, excepto quienes tienen ingresos altos”, aunque no precisó cuál sería el umbral de ingresos para quedar excluido.

Al respecto, Bessent fue consultado en el programa This Week de ABC News, donde señaló el lunes que hasta el momento no existen propuestas formales para distribuir los ingresos provenientes de los aranceles.

El secretario añadió que la idea del presidente “podría adoptar muchas formas” y no necesariamente implicar pagos directos depositados en las cuentas de los ciudadanos.

Por ahora, incluso si Trump insistiera en llevar adelante un programa similar a los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia, la medida requeriría la aprobación del Congreso estadounidense.

Actualmente, el Legislativo aún debate un proyecto para reabrir el gobierno, ya aprobado en el Senado con el apoyo de ocho demócratas, pero pendiente de votación en la Cámara de Representantes.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió Trump en su plataforma Truth Social al ofrecer el anuncio.

Sin embargo, actualmente no hay certeza de que los $2,000 lleguen realmente a los bolsillos de los estadounidenses y, en caso de que esa siga siendo la intención del presidente, tampoco existe claridad sobre cuándo ocurriría.