Orlando, Florida. Olvídate de Florida y Texas. Estados Unidos tiene nuevos focos de crecimiento, y ambos llevan el nombre de Carolina.

Carolina del Norte atrajo el año pasado a más nuevos residentes, 84,000 personas, de otras partes del país que ningún otro estado, título que ostentaron Texas en 2024 y Florida en los dos años anteriores. Carolina del Sur tuvo el mayor índice de crecimiento global el año pasado, con un 1.5%, una distinción entre los estados que ostentaba Florida en 2024, según las cifras de la Oficina del Censo de EE.UU. publicadas la semana pasada.

La migración interna, o personas que se desplazan dentro de EE.UU., se ralentizó en Texas. Los 67,300 emigrantes nacionales que se dirigieron al segundo estado más poblado en términos interanuales apenas superaron a Carolina del Sur, que registró el tercer mayor número de emigrantes nacionales, con 66,600.

PUBLICIDAD

El atractivo de Florida, el tercer estado más poblado del país, disminuyó. Descendió al puesto 8 en cuanto a migración entre estados, ya que un mayor número de residentes prefirió trasladarse a otros lugares, como Alabama.

Sabrina Morley y Steven Devereaux vendieron su casa del área de Tampa el año pasado, se mudaron de Florida y aterrizaron en las afueras de Valencia (España). Mientras crecían en los años 90, ambos disfrutaban de la diversidad de Florida y de poder correr libremente al aire libre. Pero en los últimos años, cuando planeaban tener hijos, empezaron a recelar de los costes del estado, las amenazas periódicas de tiroteos masivos en las escuelas, la calidad de la educación y la división política. Esperan una hija para primavera.

“Tuve una infancia bastante buena, pero no creo que pudiéramos dar a nuestro hijo la misma calidad de vida debido al coste de la vida, la calidad de los alimentos y las armas se han vuelto más frecuentes”, dijo Devereaux. “Creemos que donde estamos ahora es la mejor decisión que podríamos tomar para dar a nuestros futuros hijos la mejor calidad de vida”.

Gente más joven y zonas agradables

El demógrafo estatal de Carolina del Norte, Michael Cline, atribuyó el crecimiento del estado a los empleos bien pagados en banca y tecnología, a la diversidad topográfica y a que las grandes ciudades son más pequeñas que las de Florida y Texas.

“Carolina del Norte está atrayendo a gente más joven porque tenemos tantas zonas bonitas en Carolina del Norte -las montañas y las playas y los lagos entre ellas- que nos estamos beneficiando de gente más joven que ha decidido que puede trabajar desde cualquier sitio y prefiere estar en una zona bonita”, dijo Cline. “Una de las cosas que tiene Carolina del Norte es que nuestras ciudades no son enormes, y eso también puede resultar atractivo para la gente”.

PUBLICIDAD

Los cambios del año pasado entre los estados fueron significativos porque el crecimiento de la población conlleva más contribuyentes, dinamismo económico y demanda de bienes y servicios. También indica posibles cambios en el panorama político de la nación tras el próximo censo de 2030, en el que algunos estados ganarán o perderán peso en el Congreso y el Colegio Electoral.

En los próximos años, la migración interna va a desempeñar un papel más importante en el crecimiento o la disminución de la población de los estados. Esto se debe a que las medidas de represión de la inmigración de la administración Trump han contribuido a una reducción significativa de la migración procedente del extranjero, que había sido el principal motor del crecimiento en la mayoría de los estados durante la primera mitad de esta década.

Sin el crecimiento de la inmigración, la población estadounidense empezará a disminuir en cinco años, a medida que las defunciones superen a los nacimientos, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

El boom pandémico se apaga

A pesar de la ralentización interanual comparativa de la migración interna, el crecimiento global de Texas, de 391,000 personas, y el de Florida, de 196,000, siguieron siendo los dos más elevados de EE.UU. el año pasado.

En Florida, fue impulsado por la migración internacional, y en Texas por la migración internacional, así como porque los nacimientos superaron a las muertes. Ambos estados experimentaron un auge a principios de la década, cuando los cierres patronales de la época de la pandemia y el trabajo a distancia animaron a los residentes de otros estados a trasladarse a Florida y Texas, donde las restricciones por coronavirus eran más laxas.

PUBLICIDAD

“Las fuertes migraciones internas que observaron durante la pandemia se han agotado ahora, especialmente en Florida, al mismo tiempo que disminuye la inmigración”, afirma William Frey, demógrafo de Brookings.

Los demógrafos de Florida y Texas dijeron que no estaban del todo convencidos de la exactitud de las cifras de migración de la Oficina del Censo, que son las variables más difíciles de precisar porque son las que más fluctúan de un año a otro, aunque no cuestionaron el rigor del trabajo de la Oficina. La Oficina utiliza datos del IRS y de su Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense para calcular la migración, aunque los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense se retrasan un año y requieren que los estadísticos proyecten los datos hacia adelante.

La Oficina de Investigación Económica y Empresarial de la Universidad de Florida utiliza un método distinto al de la Oficina del Censo para calcular el crecimiento: los datos de los clientes de electricidad, explica el demógrafo investigador Richard Doty.

No hay explicaciones definitivas de por qué la migración interna a Florida pasó de casi 319,000 personas en 2022 a 22,500 personas en 2025. Doty dijo que algunos factores podrían incluir que el estado ya no es la ganga que una vez fue, una serie de huracanes y mandatos de empleador de regreso a la oficina.

“El coste de la vivienda, en particular, está llevando a los jóvenes y jubilados a otros estados”, dijo. “Además, los seguros son más caros en Florida que en la mayoría de los demás estados”.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó sobre el descenso, la secretaria de prensa del gobernador Ron DeSantis, Molly Best, señaló en un correo electrónico que Florida tuvo una afluencia significativa de nuevos residentes durante la pandemia. Sigue siendo uno de los mejores lugares para vivir, dijo.

La economía de Texas ha crecido, pero no es lo único que influye en la afluencia de posibles emigrantes. Las condiciones fuera del estado también lo hacen, dijo el demógrafo del estado de Texas, Lloyd Potter, en un correo electrónico.

“Si los puestos de trabajo son abundantes, la vida es asequible y la calidad de vida en general es buena, será menos probable que se trasladen en busca de una oportunidad fuera de esa comunidad”, afirma Potter.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.