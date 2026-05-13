Por séptimo año consecutivo, los padres de niñas nacidos en Estados Unidos prefirieron nombrarlas Olivia, mientras que por noveno año predominó los nacimientos de los Liam y los Noah para los niños.

El patrón quedó identificado luego de que el Seguro Social revelara los nombres más populares de bebés del 2025.

Resultó que se ha tornado repetitivo desde el 2019 que el nombre de Olivia quede como el más popular para nombrar a las niñas. El patrón también había surgido con las Emma desde el mismo año. Sin embargo, el nombre quedó relegado a tercera posición en el 2025. Le sustituyó Charlotte como el segundo nombre más utilizado de los Estados Unidos.

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Para los niños, los padres han preferido a Liam en un primer lugar y a Noah en el segundo desde el año 2017. Se destaca, además, que los Oliver ha quedado como el tercer nombre más utilizado desde el 2019.

Llama la atención que mucho de los nombres que salen en la lista de los más populares en Estados Unidos son muy comunes en Puerto Rico o entre la comunidad latina.

Por ejemplo, Noah quedó en el 2025 como el más utilizado por los boricuas para niños, seguido de Liam, según el Registro Demográfico del Departamento de Salud.

Mientras, para niñas Emma también quedó en tercer lugar. Olivia y Charlotte no quedaron entre los nombres predilectos para las bebés boricuas.

También figuran entre los nombres más populares para niñas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico Mia e Isabella.

Otros nombres que se destacan entre la lista de los más populares en los Estados Unidos con los que se suelen nombrar a los bebés latinos son Mateo y Lucas. En las niñas, se distinguieron nombres como Sophia o Sofia, Mia, Isabella y Evelyn.

Cabe destacar que en la página del Seguro Social no se ha actualizado la lista de nombres más utilizados durante el 2025 para los nacimientos de Puerto Rico. Sin embargo, el Registro Demográfico había provisto a este diario esos nombres en marzo pasado.

Por otro lado, el Seguro Social también publicó un listado de aquellos nombres que más aumentaron de popularidad entre 2024 al 2025. En las primeras posiciones quedaron Kasai, Akari, Eziah, Jasai y Neithan para niños, así como Klarity, Rynlee, Ailanny, Naylani y Madisson para niñas.

Entre los nombres que más perdieron popularidad entre el 2024 y el 2025 están Karim, Khaza, Khai, Landen y Seven para niños, así como Aubrie, Cattleya, Jayce, Zendaya y Novalee para niñas.

Los 10 nombres más populares de bebés de 2025 en Estados Unidos:

Femeninos:

Olivia

Charlotte

Emma

Amelia

Sophia

Mia

Isabella

Evelyn

Sofia

Eliana

Masculinos:

Liam

Noah

Oliver

Theodore

Henry

James

Elijah

Mateo

William

Lucas

Fuente: Seguro Social

Los nombres más usados del 2025 en Puerto Rico:

Femeninos

Aurora

Valentina

Mia

Emma

Catalina

Isabella

Amira

Milena

Ainara

Amelia

Masculinos

Noah

Liam

Thiago

Mateo

Sebastián

Elián

Lucas

Dylan

Ethan

Eliam

Fuente: Registro Demográfico de Puerto Rico - Departamento de Salud