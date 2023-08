Los hispanos forman parte de una de las comunidades que más predominan en Estados Unidos. Según el censo de Statista Research Department, hay alrededor de 59 millones de personas hispanohablantes en la población del país norteamericano. En ese sentido, no debe causar sorpresa que los nombres y apellidos latinos también lideren el listado entre los ciudadanos. ¿Pero cuáles son los principales apellidos con origen latinoamericano más comunes en Estados Unidos?

El territorio estadounidense será el segundo país con más hispanos en el mundo para 2060, según el último informe El español en el mundo del Instituto Cervantes. Estará solo después de México, Colombia y España. Se estimó que, para ese año, el 27.5% de la población del país norteamericano será de origen hispano.

Esto se debe a la cantidad de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en las últimas tres décadas. De acuerdo con Hispanic Council, el 13.5% de las personas se comunica en español en su casa y este idioma es el segundo más hablado en 43 de los 50 estados de la nación.

El Queen Sofía Spanish Institute informó que seis de los 15 apellidos más frecuentes en Estados Unidos son de origen hispano. Se prevé que dentro de algunos años sean más, ya que en el censo de 1990 no había ningún apellido de este origen en la lista; en 2000 ya había cuatro y en 2010 eran seis, que se enlistan a continuación. El censo realizado entre 2020 y 2021 (el más reciente) todavía no se ha publicado sobre este particular.

Smith

Johnson

Williams

Brown

Jones

García

Miller

Davis

Rodríguez

Martínez

Hernández

López

González

Wilson

Anderson

La lista la encabezan algunos apellidos americanos y los latinos se posicionan desde el sexto puesto, pero algunos de estos últimos escalaron rápidamente con el paso de los años. Al tomar en cuenta el gran auge que tienen los hispanos en ese país, se estimó que los apellidos Vázquez, Romero, Moreno y Herrera se encontrarán dentro de los primeros lugares de la clasificación muy pronto.

La Queen Sofía Spanish, una organización que se dedica a promover el interés por la cultura hispana en el mundo, aclaró que, si bien algunos apellidos llegaron con el aumento de los inmigrantes que residen en el país, hay algunos otros como García o Rodríguez que ya estaban registrados en Norteamérica desde el siglo XVI.

Explicó que esto viene desde los inicios de la presencia española que se dio en gran parte de lo que era México, que ahora ya es territorio estadounidense.

Los estados en los que hay más latinos en EE.UU.

Los latinos predominan en las entidades sur del país, ya que son las más próximas a la frontera con México, vía por la que llegan millones de migrantes todos los días. Estos son los estados donde hay más latinoamericanos:

Texas - 29,4%

California - 29%

Nuevo México - 26.1%

Florida - 21.8%

Nevada - 21.8%

Estas cifras coinciden con el hecho de que el español también es el segundo idioma más estudiado en todos los niveles educativos de Estados Unidos.