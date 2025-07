Un juez federal de inmigración de Miami ordenó el jueves que el acaudalado empresario haitiano y antiguo aspirante a la presidencia Pierre Réginald Boulos permanezca bajo custodia en Estados Unidos, donde se encuentra detenido por acusaciones de apoyar a bandas violentas en Haití.

Boulos fue detenido en su domicilio del sur de Florida a principios de julio, acusado de “participar en una campaña de violencia y apoyo a las bandas que contribuyó a la desestabilización de Haití”, según ha declarado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Miembro destacado de la élite haitiana, es el haitiano más conocido detenido hasta la fecha en el marco de la campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump.

La audiencia del jueves en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North se celebró a puerta cerrada, y las autoridades impidieron el acceso de periodistas y otras personas a la sala del tribunal y al propio centro de detención.

No se supo de inmediato qué ocurrió en la audiencia, salvo que el juez denegó la libertad de Boulos, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con el caso. La persona habló bajo condición de anonimato para comentar la audiencia.

La familia de Boulos emitió un comunicado el jueves por la noche en el que afirmaba que él es un residente permanente legal en Estados Unidos que abandonó Haití en 2021 tras “décadas de servicio” allí como “médico, humanitario y empresario”.

Afirmaba que Boulos y su familia “siguen comprometidos a abordar estas acusaciones a través de los canales adecuados y esperan poder presentar una explicación completa de los hechos”.

Más de una docena de personas se reunieron el jueves frente al centro de detención para exigir que Boulos permanezca en Estados Unidos, o en cualquier otro lugar que no sea Haití. Los manifestantes saludaban a los coches que pasaban y tocaban bocina en señal de apoyo.

“Si Boulos va a Haití, no permanecerá en prisión. La justicia en Haití son las bandas”, se leía en una pancarta.

Algunos dijeron que Boulos debería ser enviado a El Salvador, o incluso a Guantánamo. Otro cartel decía: “Envien a Boulos al fondo del mar”.

Las autoridades estadounidenses no han proporcionado ningún detalle sobre el caso de Boulos y no se ha hecho público ningún documento. Días después de su detención, el ICE también afirmó que Boulos no reveló en su solicitud de residencia su participación en la creación de un partido político ni que el Gobierno de Haití lo había remitido a la justicia por malversación de fondos.

Añadió que el Departamento de Estado “ha determinado que ciertas personas con estatus de residentes permanentes legales en Estados Unidos han apoyado y colaborado con líderes de bandas haitianas vinculadas a Viv Ansanm, una organización terrorista extranjera haitiana”.

“Estados Unidos no permitirá que personas disfruten de los beneficios del estatus legal en nuestro país mientras facilitan las acciones de organizaciones violentas o apoyan a organizaciones terroristas criminales en el extranjero”, decía la declaración.

El abogado de Boulos, nacido en Estados Unidos, no respondió inmediatamente a un mensaje en el que se le pedía su opinión.

Boulos dirigía tiendas de comestibles, concesionarios de automóviles y otros negocios en Haití, donde ocupó el cargo de presidente de la Cámara Nacional de Comercio e Industria. Anteriormente, había negado una serie de acusaciones de corrupción en Haití.

En 2019, creó el Movimiento Tercera Vía, un partido político que, según dijo en ese momento, servía de contraste con “la élite desvergonzada y los políticos sin escrúpulos que trabajan para empantanar el país y aumentar el sufrimiento del pueblo” de Haití.

Boulos renunció a su ciudadanía estadounidense en medio de las expectativas de una candidatura presidencial, que nunca se materializó. Obtuvo la residencia estadounidense el año pasado, bajo la administración Biden.