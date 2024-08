Anthony Scaramucci, que asumió por un corto período la dirección de comunicaciones de la Casa Blanca en 2017, reveló recientemente por qué considera que su exjefe, Donald Trump, perderá las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el martes 5 de noviembre. Por ahora, la posible candidata demócrata, Kamala Harris, ve en aumento las opiniones favorables.

El exdirector de comunicaciones, que actualmente es fundador y socio gerente de SkyBridge Capital, una firma de inversión global con sede en la ciudad de Nueva York; y además trabaja como copresentador del podcast The Rest is Politics US, fue consultado por el conductor Jim Lokay para The Final 5 acerca del regreso de Corey Lewandowski a la campaña de Trump, que en 2016 ya habría liderado el equipo.

PUBLICIDAD

Scaramucci revela por qué considera que Trump perderá las próximas elecciones

Scaramucci, que sirvió solo 11 días al gobierno de EE.UU. antes de ser despedido, cree que el hombre para quien alguna vez trabajó se encamina a la derrota en noviembre. “Predigo que va a perder porque se está volviendo aburrido. Se está volviendo viejo. Se está cansando”.

En el mismo contexto, el experto indicó que cree que el enfoque de Trump, si bien puede ser efectivo para movilizar a su base, enfrenta desafíos significativos debido a un electorado cambiante, que incluye un aumento en los votantes jóvenes que tienden a inclinarse por los demócratas. También expresó dudas sobre la capacidad del candidato republicano para asegurar una victoria, al citar el atractivo limitado del expresidente y la creciente fatiga del electorado con su retórica.

“El electorado ha cambiado desde 2016. Hemos perdido más de 20 millones de baby boomers (personas nacidas entre 1946 y 1964) desde 2016. Al mismo tiempo, la Generación Z (1995-2000) se ha sumado al grupo con 40 millones de personas. Por lo tanto, se ha incorporado una gran mezcla de votantes de menor edad y parecen interesados en la política”.

En la misma entrevista, Scaramucci explicó: “Se presenta contra una mujer. Está tratando de sacar a relucir los clichés del sexismo con un toque de racismo. Está tratando de ver si ese estilo podría funcionar en 2024. Es una campaña populista. Va a hacer sonar el tambor lo más fuerte posible para conseguir que sus votantes acudan a las urnas”.

PUBLICIDAD

El mismo día que fue consultado por Fox para su programa, el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Trump está asumiendo psicológicamente el hecho de haber perdido estas elecciones. Como consecuencia de

El exdirector de comunicaciones habla sobre cambios en el equipo de campaña de Trump

Scaramucci también analizó las implicaciones del regreso de Corey Lewandowski a la campaña de Trump, que trabajará con Chris LaCivita y Susie Wiles, “dos pesos pesados republicanos encargados de supervisar el esfuerzo de reelección”, señala Fox. El exdirectivo, sugiere que podrían surgir conflictos internos entre los principales estrategas de la campaña y destacó que habrá más cambios. ello, su rostro se está oscureciendo. Serán 81 días difíciles”.

“Entonces, tienes a Susie Wiles, Chris LaCivita y a Corey Lewandowski. Si conoces la historia romana clásica, eso no funcionó bien para Pompeya, Craso y César. Bien, entonces los triunviratos (tríadas) no funcionan. La gente termina haciéndose estallar unos a otros. La dinámica no es muy buena”.