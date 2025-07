NUEVA YORK. Una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para revelar las transcripciones del jurado investigador en el enjuiciamiento del abusador sexual Jeffrey Epstein y su exnovia probablemente no producirá mucho, si es que algo, para satisfacer el apetito del público por nuevas revelaciones sobre los delitos del inversionista, dicen exfiscales federales.

La abogada Sarah Krissoff, vicefiscal federal en Manhattan desde 2008 hasta 2021, considera que la solicitud en los enjuiciamientos de Epstein y la socialité británica encarcelada Ghislaine Maxwell es “una distracción”.

“El presidente (Donald Trump) está tratando de presentarse como si estuviera haciendo algo aquí y realmente no es nada”, dijo Krissoff a The Associated Press en una entrevista el fin de semana.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche hizo la solicitud el viernes, pidiéndoles a los jueces que den a conocer las transcripciones de los procedimientos del jurado investigador que resultaron en acusaciones contra Epstein y Maxwell, diciendo que “la transparencia para el público estadounidense es de suma importancia para esta administración”.

La solicitud fue efectuada en un momento en que el gobierno intenta contener la tormenta que se desató tras anunciar que no revelaría archivos adicionales sobre la investigación a Epstein, a pesar de haber prometido previamente que lo haría.

Epstein está muerto mientras que Maxwell cumple una sentencia de 20 años de prisión

Epstein se suicidó a los 66 años en su celda en una cárcel federal en agosto de 2019, un mes después de su arresto por cargos de tráfico sexual, mientras que Maxwell, de 63 años, cumple una sentencia de 20 años de cárcel que le fue impuesta después de ser declarada culpable de tráfico sexual en diciembre de 2021, por atraer a niñas para que Epstein abusara sexualmente de ellas.

Krissoff y Joshua Naftalis, fiscal federal en Manhattan durante 11 años antes de irse al sector privado en 2023, indicaron que las presentaciones del jurado investigador son deliberadamente breves.

Naftalis señaló que los fiscales del Distrito Sur presentan sólo lo suficiente a un jurado investigador para obtener una acusación, pero “no va a ser todo lo que el FBI y los investigadores han averiguado sobre Maxwell y Epstein”.

“La gente quiere el archivo completo, sin importar lo largo que sea. Eso simplemente no es lo que es esto”, expresó, y estimó que las transcripciones, cuando mucho, probablemente sumen unos pocos cientos de páginas.

“No va a ser mucho”, dijo Krissoff, y estimó que serán tan sólo 60 páginas, “porque la práctica del Distrito Sur de Nueva York es darle al jurado investigador la menor cantidad de información posible”.

“En esencia, le dan al jurado investigador la acusación formal ya totalmente resuelta. Eso es lo que vamos a ver”, observó. “Simplemente creo que no va a ser tan interesante... No creo que vaya a ser nada nuevo”.

Exfiscales dicen que la transcripción del jurado investigador probablemente no será larga

Ambos exfiscales dijeron que los testigos del jurado investigador en Manhattan suelen ser agentes federales que resumen las entrevistas que realizaron a testigos.

Esa práctica podría entrar en conflicto con la percepción pública de algunos procedimientos de jurados investigadores estatales y federales, en los que los testigos que probablemente testifiquen en un juicio son llevados ante jurados investigadores durante largos procedimientos previos a acusaciones formales, o cuando los jurados investigadores son utilizados como herramienta de investigación.

En Manhattan, los fiscales federales “están tratando de obtener un resultado en particular, por lo que presentan el caso de manera muy limitada y le informan al jurado investigador lo que quieren que haga”, señaló Krissoff.

Krissoff pronosticó que los jueces que presidieron los casos de Epstein y Maxwell rechazarán la solicitud del gobierno.

En lo que respecta a Maxwell, hay una petición ante la Corte Suprema federal, por lo que las apelaciones no se han agotado. En cuanto a Epstein, los cargos están relacionados con el caso de Maxwell y está en juego el anonimato de decenas de víctimas cuyos nombres no han salido a la luz pública, aunque Blanche solicitó que se protejan las identidades de las víctimas.

“Este no es un caso que tenga 50, 60, 80 años de antigüedad”, señaló Krissoff. “Todavía hay alguien bajo custodia”.

El fallo de la corte de apelaciones de 1997 podría ser importante

Dijo que el mencionar “curiosidad del público, interés y emoción” sobre un caso probablemente sea insuficiente para convencer a un juez de dar a conocer las transcripciones, a pesar de un fallo de 1997 de la Corte Federal de Apelaciones del 2º Circuito que decía que los jueces tienen amplia discreción, y que el interés público por sí solo puede justificar el revelar información del jurado investigador.

Krissoff consideró que es “increíblemente extraño” que los funcionarios del Departamento de Justicia de Washington estén presentando cada vez más solicitudes y argumentos directamente ante el Distrito Sur de Nueva York, donde desde hace tiempo la fiscalía ha sido apodada el “Distrito Soberano de Nueva York” por su independencia de influencias externas.

“El que la secretaria de Justicia y el subsecretario de Justicia se entrometan en un caso del Distrito Soberano de Nueva York es inaudito”, señaló.

Cheryl Bader, exfiscal federal y profesora de derecho penal en la Facultad de Derecho de Fordham, indicó que los jueces que presidieron los casos de Epstein y Maxwell pueden tardar semanas o meses en dictaminar.

“Especialmente aquí, donde el caso involucró a testigos o víctimas de abuso sexual, muchas de las cuales son menores de edad, el juez va a ser muy cauteloso sobre lo que el juez da a conocer”, expresó.

La tradición de confidencialidad en los jurados investigadores podría bloquear la revelación de las transcripciones

Bader indicó que no ve que los intentos del gobierno por satisfacer el deseo del público de explorar teorías de conspiración pueda “pasar por encima (trumping en inglés, lo que alude al apellido de Trump) —perdón por el juego de palabras— de las nociones bien establecidas de proteger el secreto del proceso del jurado investigador”.

“Estoy segura de que todos los fiscales que manejan los casos del día a día y realmente aprecian el secreto y la relación especial que tienen con el jurado investigador no están contentos de que el Departamento de Justicia le esté pidiendo a la corte que dé a conocer estas transcripciones”, agregó.

Mitchell Epner, exfiscal federal que ahora labora en el sector privado, dijo que los comentarios y la influencia de Trump en el asunto de Epstein “no tienen precedentes” y son “extraordinariamente inusuales” porque es un presidente en funciones.

Indicó que no era sorprendente que algunos exfiscales estén alarmados de que la solicitud de dar a conocer los materiales del jurado investigador fuera efectuada dos días después del despido de Maurene Comey, vicefiscal federal de Manhattan, quien trabajó en los casos de Epstein y Maxwell.

“Si los fiscales federales tienen que preocuparse por las consecuencias profesionales de negarse a acceder a los planes políticos o personales de personas poderosas, entonces estamos en un lugar muy diferente al que según entiendo ha estado el Departamento de Justicia federal en los últimos 30 años de mi carrera”, apuntó.

Krissoff indicó que el ambiente incierto que hace que los fiscales actuales se sientan inquietos también lo perciben empleados del gobierno con los que ella habla en otras agencias, parte de su trabajo en el sector privado.

“Lo que más escucho es que esta es una época extraña. Las cosas no están funcionando de la manera en que estamos acostumbrados a que funcionen”, relató.