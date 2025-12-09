Un hombre que afirma que miembros de un grupo religioso secreto en Carolina del Norte lo inmovilizaron y golpearon quiere que se retire al fiscal de su caso, acusando al fiscal de distrito de ponerse del lado de una iglesia que decenas de excongregantes han denunciado por abuso.

Matthew Fenner declaró en documentos judiciales que ha esperado más de ocho años por un nuevo juicio en el caso de secuestro y agresión relacionado con Word of Faith Fellowship, solo para que el fiscal de distrito Ted Bell programara el segundo juicio de un líder de la iglesia durante la semana en que Fenner tenía entrevistas para una residencia médica. Fenner afirmó que Bell se ha negado a posponerlo.

En una declaración jurada, Fenner aseguró que Bell quiere mantenerse del lado de Word of Faith porque apoya a la influyente iglesia local y a sus cientos de miembros en el pequeño condado, quienes podrían favorecerlo en su campaña de reelección en 2026.

Bell declaró que las acusaciones sobre cómo ha manejado el caso son todas falsas y que responderá a todas las alegaciones de Fenner en el tribunal.

“Sigo comprometido a cumplir con mis deberes con integridad, profesionalismo y una dedicación inquebrantable a la justicia”, dijo Bell en un comunicado escrito.

Fenner alega que Bell dejó de hablar con él, se negó a entrevistar nuevos testigos e investigar nuevas pruebas, y le pidió que abandonara el caso.“Si el tribunal no interviene y retira a Bell de este caso, el juicio se perderá antes de comenzar. Y se perderá no por una adjudicación justa de los méritos; sino debido a las acciones del fiscal Bell que han provocado ese resultado”, escribió el abogado de Fenner en documentos judiciales.

Una líder de Word of Faith, Brooke Covington, estaba programada para ser juzgada esta semana por cargos de secuestro en segundo grado y agresión simple, pero esto se ha retrasado para considerar la solicitud de Fenner. El juicio anterior de Covington por los mismos cargos terminó en un juicio nulo después de que el presidente del jurado aportara su propia investigación durante las deliberaciones. Covington ha mantenido su inocencia.

Fenner se unió a Word of Faith siendo adolescente en 2010 junto con su madre. Estaba en un servicio en el complejo de la iglesia en Spindale, Carolina del Norte, cuando miembros, incluyendo a Covington, iniciaron lo que la iglesia llamó una sesión de “blasting” sobre él, según Fenner. Los miembros lo inmovilizaron, lo estrangularon y golpearon durante dos horas mientras otros rezaban para expulsar “demonios homosexuales”, dijo Fenner.

El juez en el juicio de 2017 quería repetir el caso en pocos meses. Los retrasos iniciales se debieron a problemas de salud de un abogado. El expediente judicial no proporciona información sobre otros retrasos. Otros documentos del expediente están relacionados con los esfuerzos por trasladar el caso del pequeño y rural condado de Rutherford, donde se encuentra la sede de Word of Faith, al condado de Buncombe y a Asheville, más poblado y urbano.

Un juez impuso una orden de silencio a Fenner, Covington, los abogados y posibles testigos.Fenner alega en su declaración jurada que el fiscal de distrito no se opuso a la orden de silencio porque quería debilitar el caso y presionarlo para que desistiera.

Un abogado de Covington no hizo comentarios sobre el retraso ni sobre las acusaciones de Fenner.

Word of Faith es una iglesia protestante no denominacional fundada en 1979 por Sam y Jane Whaley en las estribaciones de las montañas Blue Ridge, entre Charlotte y Asheville. Los miembros consideran a Jane Whaley una profeta.

En 2017, The Associated Press publicó una serie de reportajes sobre Word of Faith que detallaban las denuncias de abuso de exmiembros de la iglesia. La AP entrevistó a decenas de excongregantes de todo el mundo, escuchó horas de conversaciones grabadas en secreto con líderes de la iglesia y revisó cientos de páginas de documentos de las fuerzas del orden, tribunales y servicios de protección infantil.

La AP informó que la iglesia controlaba casi todos los aspectos de la vida de sus miembros, incluyendo con quién se casaban, qué materias estudiaban en la escuela y si podían ir a la universidad. Los miembros eran regularmente abofeteados, estrangulados y arrojados al suelo durante oraciones grupales a alto volumen.

La investigación de la AP encontró que la iglesia y sus cientos de seguidores controlaban a las fuerzas del orden y a los servicios sociales, impidiendo investigaciones justas.

Whaley ha negado que ella u otros líderes de la iglesia hayan abusado de los miembros de Word of Faith. También ha afirmado que cualquier disciplina estaría protegida por la libertad religiosa contemplada en la Constitución.

La iglesia afirmó que las denuncias presentadas a la AP eran falsas, hechas por “ciertos exmiembros” con el objetivo de atacar a la iglesia, y que no aprueba el abuso.