Una explosión atronadora el martes en un hogar de ancianos a las afueras de Filadelfia mató al menos a dos personas, colapsó parte del edificio, provocó un incendio y dejó a personas atrapadas dentro, dijeron las autoridades.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en una conferencia de prensa posterior que los equipos de emergencia desafiaron las llamas, un fuerte olor a gas y una segunda explosión para evacuar a los residentes y empleados.

Los funcionarios de bomberos dijeron que estaban en “modo de rescate” cinco horas después, con los socorristas aún excavando a mano y utilizando perros de búsqueda, equipos de movimiento de tierra y sonar para localizar posibles víctimas.

La explosión ocurrió en el Bristol Health & Rehab Center en el municipio de Bristol, justo cuando un equipo de servicios públicos estaba en el lugar buscando una fuga de gas.

Shapiro dijo que el hallazgo de que una fuga de gas causó la explosión era preliminar.

Una columna de humo se elevaba desde el hogar de ancianos mientras los equipos de emergencia de toda la región se apresuraban al lugar.

Las autoridades no identificaron a los fallecidos y no sabían de inmediato el número total de personas heridas.

El jefe de bomberos de la ciudad, Kevin Dippolito, dijo en la conferencia de prensa del martes por la noche que cinco personas aún no habían sido localizadas, pero advirtió que algunas podrían haber abandonado el lugar con familiares.

Shapiro pidió a sus compañeros de Pensilvania que tomaran un momento para rezar “por esta comunidad, por aquellos que aún están desaparecidos, por los heridos y por las familias que están a punto de celebrar la Navidad con una silla vacía en su mesa”.

Dippolito describió un rescate caótico donde los bomberos encontraron personas atrapadas en escaleras y huecos de ascensores y sacaron a los residentes del edificio en llamas a través de ventanas y puertas. Dos personas fueron rescatadas de una sección colapsada del edificio, dijo.

Los bomberos entregaron a los pacientes a los agentes de policía que esperaban afuera, incluido uno “que literalmente cargó a dos personas sobre sus hombros”, dijo Dippolito. “No fue nada menos que extraordinario”. Una segunda explosión estalló durante el rescate, agregó.

Los funcionarios de manejo de emergencias del condado de Bucks dijeron que recibieron el primer aviso de una explosión aproximadamente a las 2:15 de la tarde

Willie Tye, quien vive a una cuadra de distancia, dijo que estaba sentado en casa viendo un partido de baloncesto en la televisión cuando escuchó un “fuerte estruendo”.

“Pensé que un avión o algo había caído sobre mi casa”, dijo Tye.

Se levantó para mirar y vio “fuego por todas partes” y personas escapando del edificio. “Solo queda seguir rezando por ellos”, dijo Tye.

La empresa local de gas, PECO, dijo que mientras sus equipos respondían a un aviso de un olor a gas en el hogar de ancianos, ocurrió una explosión.

“Los equipos de PECO cortaron el suministro de gas natural y electricidad a la instalación para garantizar la seguridad de los rescatistas y los residentes locales. No se sabe en este momento si el equipo de PECO o el gas natural estuvieron involucrados en este incidente”, dijo la empresa en un comunicado.

Un trabajador sufrió heridas que no ponen en peligro su vida, dijo la empresa.

Investigadores de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania acudieron al lugar. El hallazgo de que la explosión fue causada por una fuga de gas no se confirmará hasta que la agencia pueda examinar el lugar, dijo un portavoz de la comisión de servicios públicos.

Musuline Watson, quien dijo ser auxiliar de enfermería certificada en la instalación, dijo a WPVI-TV/ABC 6 que, durante el fin de semana, ella y otros allí olieron gas, pero “no había calefacción en la habitación, así que no lo tomamos como algo importante”.

El hogar de ancianos de 174 camas está unas 20 millas (32 kilómetros) al noreste de Filadelfia. Está recién afiliado al Saber Healthcare Group y hasta hace poco se conocía como Silver Lake Healthcare Center.

En un comunicado, Saber calificó la explosión como “devastadora”. Dijo que el personal de la instalación había informado rápidamente de un olor a gas a PECO antes de la explosión y que estaba trabajando con las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar del personal, los residentes y la comunidad.

El último informe de inspección estatal de la instalación fue en octubre, y el Departamento de Salud de Pensilvania encontró que no cumplía con varias regulaciones estatales.

El informe de inspección decía que la instalación no proporcionó un conjunto preciso de planos de planta y no mantuvo adecuadamente varias escaleras.

Decía que la instalación no mantuvo extintores portátiles en uno de los tres niveles y no proporcionó las “particiones de barrera de humo” requeridas, que están diseñadas para contener el humo en dos pisos.

Según Medicare.gov, la instalación se sometió a una inspección estándar de seguridad contra incendios en septiembre de 2024, durante la cual no se emitieron citaciones. La calificación general de Medicare para la instalación se enumera como “muy por debajo del promedio”, con calificaciones particularmente bajas en inspecciones de salud.