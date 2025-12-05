La exreina de belleza Trinity Poague está siendo juzgada esta semana por cargos relacionados por la muerte del hijo de su novio, un niño de 18 meses que, según las autoridades, murió tras ser golpeado brutalmente.

Poague enfrenta cargos de asesinato con malicia, crueldad hacia menores en primer grado, asesinato por comisión de delito grave y agresión agravada, según informes de WDHN y WALB. La joven se declaró no culpable. Su arresto ocurrió en enero de 2024, de acuerdo con la Oficina de Investigación de Georgia (GBI).

La víctima fue identificada como Romeo Ángeles, conocido como “Jaxton”. La GBI informó que el menor fue encontrado inconsciente dentro del campus de Georgia Southwestern State University, donde fue atendido, pero no pudo salvarse.

De acuerdo con informes previos, el abuso sufrido por el niño provocó una grave desfiguración del hígado, además de dejar su cerebro “inútil”, según la acusación emitida por las autoridades del condado de Sumter.

El juicio contra Poague comenzó el martes 2 de diciembre del año en curso y se transmite a través de Court TV.

Durante su alegato inicial, la fiscalía sostuvo que Poague resentía al niño porque deseaba tener un hijo propio con su pareja. También aseguraron que la acusada habría enviado mensajes de texto a su compañera de cuarto expresando deseos de golpear al menor.

Una estudiante de la universidad, Lilly Waterman, dijo a WRDW que escuchó al niño llorar durante un largo rato antes de que, repentinamente, dejara de hacerlo.

“Todos nos dimos cuenta de que paró de golpe”, afirmó.

Poague, quien anteriormente había sido coronada Miss Donalsonville, perdió su título tras ser arrestada, reportó Early County News.

Mientras tanto, se creó una página de GoFundMe para apoyar al padre de Jaxton. Hasta el momento, la iniciativa ha recaudado alrededor de $12,000.

El juicio continúa y se espera que se extienda por varios días mientras se presentan testigos y pruebas clave del caso.