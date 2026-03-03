Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Los Ángeles, California, y Newark, Nueva Jersey, tuvo que regresar de emergencia y desalojar a sus pasajeros luego de que uno de sus motores se incendiara poco después del despegue.

Según la información suministrada por la aerolínea en una comunicación escrita, un Boeing 787-9 Dreamliner presentó una falla en su motor izquierdo que derivó en el fuego. Aunque la compañía no precisó la naturaleza del desperfecto, personal del aeropuerto intervino de inmediato con mangueras para disipar el humo.

La presencia de humo obligó a activar el protocolo de desalojo y desplegar los toboganes de emergencia. En total, 256 pasajeros y 12 miembros de la tripulación abandonaron la aeronave.

Una persona sufrió un corte en un dedo, lesión que fue catalogada como leve. Nadie tuvo que ser trasladado a un hospital.

United añadió que trabajaba para reubicar a los pasajeros y garantizar su llegada a sus destinos finales lo antes posible. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó en un comunicado independiente que abrirá una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“El vuelo 2127 de United Airlines regresó a salvo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles alrededor de las 11:20 a.m., hora local, del lunes 2 de marzo, debido a un problema en el motor izquierdo. Los pasajeros desembarcaron por toboganes y escaleras. El Boeing 787-9 Dreamliner se dirigía al Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey. La FAA investigará el incidente. Para obtener más información, comuníquese con la aerolínea y el aeropuerto”, sostuvo la FAA.