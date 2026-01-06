LOS ÁNGELES. Michael Reagan, hijo mayor del presidente Ronald Reagan y comentarista conservador, falleció. Tenía 80 años.

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan anunció su fallecimiento el martes en una publicación en la plataforma social X, calificándolo de “un fiel guardián del legado de su padre”.

“Michael Reagan vivió una vida marcada por la convicción, el propósito y una devoción inquebrantable a los ideales del presidente Reagan”, declaró la fundación.

No se anunció de inmediato la causa de su muerte.

Reagan colaboraba con la cadena de televisión conservadora Newsmax y era conocido por su programa de radio “The Michael Reagan Show”.