Una séptima persona ha muerto a causa de las heridas sufridas en un tiroteo masivo tras un partido de fútbol americano escolar en la ciudad de Leland, en el Delta del Mississippi, informó un forense.

La forense del condado de Washington, LaQuesha Watkins, indicó el sábado en un comunicado de prensa que su oficina fue informada por la oficina del forense del condado de Hinds el viernes de que Ebanee Williams, de 25 años, había fallecido.

Nueve personas han sido arrestadas, varias de ellas acusadas de asesinato capital, en relación con el tiroteo que ocurrió alrededor de la medianoche del 11 de octubre y que también dejó a más de una docena de personas heridas.

La Oficina de Campo de Jackson del FBI ha estado publicando fotos de sospechosos buscados para ser interrogados en relación con el tiroteo. Ocurrió en una fiesta escolar en el centro de Leland poco después del partido de fútbol.

Las autoridades no han revelado un posible motivo para el tiroteo en Leland, pero el FBI ha dicho que los disparos parecen haber sido “provocados por un desacuerdo entre varias personas”.